Już w sobotę, w przeddzień Święta Niepodległości Rafał Sonik - polski rajdowiec, sześciokrotny zdobywca Pucharu Świata FIM, pięciokrotny mistrz Polski w rajdach enduro - zaprasza na wyjątkowy niepodległościowy happening. "To będzie pierwsza tego typu projekcja" - zachęca. Początek: godz. 18. Miejsce: centrum Krakowa, kamienica tuż przy Teatrze Bagatela.

Rafał Sonik na trasie Rajdu Maroka, październik 2018 / Materiały prasowe

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to bardzo wyjątkowa rocznica, więc i uczczenie tego wydarzenia musi mieć wyjątkową oprawę - mówi RMF FM Rafał Sonik. Jak przyznaje, długo zastanawiał się, co chciałby pokazać swoim sąsiadom, krakowianom 11 listopada.

Najważniejsze jest jednak to, co chciałbym im przekazać. A chodzi o pewien rodzaj inspiracji do zastanowienia nad fundamentalnymi wartościami. Nad tym, czym dzisiaj dla nas jest wolność, szacunek, demokracja, dialog, swobody obywatelskie - wylicza.

Mam nadzieję, że to wszystko uda się wywołać. Oby było inspirujące - zaznacza Rafał Sonik. Polska dała światu wiele wartości. Dała światu Solidarność (...), pół świata odzyskała wolność dzięki Polakom. Rozpoczął się proces, dzięki któremu możemy teraz stać, gdzie chcemy, mówić co chcemy i budować swoje własne, osobiste szczęście - podkreśla.





Zapraszam wszystkich. Na razie mogę jedynie zdradzić, że to będzie pierwsza tego typu projekcja. Takiego zestawienie ja jeszcze nigdzie nie widziałem. A przesłanie jest fundamentalne - zachęca mistrz.

Jeśli chcecie uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu - przyjdźcie 10 listopada, w sobotę do centrum Krakowa, w pobliże skrzyżowania ul. Karmelickiej i Podwale, przed kamienicę tuż obok Teatru Bagatela.

Rafał Sonik zaprasza na niezwykły happening niepodległościowy Jacek Skóra /RMF FM







(mk)