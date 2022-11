Google zastąpi programistów sztuczną inteligencją? Pojawiły się informacje o projekcie, w ramach którego sztuczna inteligencja uczy się pisania kodu przy zachowaniu jego wysokiej jakości i bezbłędności. Co to oznacza? Czy sztuczna inteligencja "zabierze pracę" kolejnej branży? Posłuchajcie rozmowy w internetowym Radiu RMF24 Pauliny Sawickiej z Jowitą Michalską, szefową Digital Univercity, specjalistką od nowych technologii.

Według Business Insider Google pracuje nad tajnym projektem o kryptonimie "Pitchfork", który uczy sztuczną inteligencję pisania kodu przy zachowaniu jego wysokiej jakości i bezbłędności oraz poprawiania istniejących linijek. Jednak czy rzeczywiście są to nowe plany?

Według Jowity Michalskiej już od co najmniej 2 lat mówi się o podobnych planach. Ma być to odpowiedzią m.in. na... braki programistów.

Dzisiaj na całym świecie brakuje potężnej liczby programistów. To nie jest tak, że wszyscy obecni programiści stracą pracę, bo ta technologia rozwija się tak szybko głównie ze względu na ogromne braki programistów jakie są na świecie - zauważyła ekspertka.

Sztuczna inteligencja ma zastąpić nie tylko programistów, ale także zawody, w których występuje sporo rutynowych działań. Według Jowity Michalskiej nie mamy jednak powodu do obaw.

Sztuczna inteligencja zastąpi nas tam gdzie nie mamy jakichś super kompetencji. Pytanie jest takie czy w dłuższej perspektywie jeżeli będą inne możliwości zarabiania i utrzymywania się, to czy my naprawdę będziemy chcieli robić te wszystkie rzeczy? Czy chcemy wklepywać faktury, pracować w działach obsługi klienta gdzie ciągle są zadawane te same pytania? Czy chcemy na przykład pracować tam gdzie musimy zapamiętywać bardzo duże zbiory danych? Nie. Mózg ludzki w ogóle nie jest do tego stworzony - powiedziała Michalska.

Zdaniem ekspertki, nie obejdzie się jednak bez wykonania przez nas dodatkowego wysiłku.

Oczywiście będzie to wymagało od nas przekształcenia, przekwalifikowania, dokwalifikowania. To nie będzie taka super, prosta historia, że nagle po prostu sztuczna inteligencja przejmie jakąś pracę, a my będziemy sobie leżeć na laurach. Mamy dzisiaj transformujący się świat, który będzie od nas wymagał uczenia się przez całe życie. Ale to też już wiemy.



Opracowanie: Kinga Adamczyk

