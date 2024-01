Tomasz Weryński w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 porozmawia z posłem Koalicji Obywatelskiej Bartoszem Arłukowiczem m.in. o drugim ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Swojego gościa prowadzący rozmowę zapyta też o kary, jakie grożą Polsce w związku z działalnością poprzedniego ministra zdrowia.

Bartosz Arłukowicz / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Prezydent Andrzej Duda długo się zastanawiał, ale w końcu ułaskawił byłych szefów służb specjalnych Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Dlaczego dopiero teraz? Czy gdyby politycy PiS-u nie prowadzili głodówki, to prezydent też zdecydowałby się na ten krok?

Naszego gościa zapytamy też o status Kamińskiego i Wąsika. Czy nadal są posłami? Jeśli przyjdą do Sejmu, to czy rządząca koalicja spodziewa się wielkiej awantury? Zapytamy również o ocenę działań prezydenta, który tę sprawę mógł załatwić dawno, a zrobił to dopiero po kilkunastu dniach i po szeregu dość zaskakujących czynów i słów.

Porozmawiamy też o problemach służby zdrowia w Polsce, a także m.in. o karze, jaka grozi Polsce ze względu na niewywiązywanie się z umowy szczepionkowej. Bartosza Arłukowicza zapytamy też o karę, jaką zostawił po sobie były minister zdrowia.

Poseł Koalicji Obywatelskiej w środę o 7:00 w RMF FM i internetowym Radiu RMF24.