„Nie było takiej sytuacji w najnowszej historii Francji” – skomentował reelekcję Sébastiena Lecornu Kacper Kita z redakcji portalu „Nowy Ład”, autor „Sagi rodu Le Penów”. W „Przeglądzie Zagranicznym” Andrzeja Kohuta na antenie Radia RMF24 ekspert ocenił, jakie są szanse, że francuski rząd przetrwa.

Sébastien Lecornu ponownie premierem Francji. Jak długo będzie rządził? / MARTIN LELIEVRE/AFP/East News / East News

Emmanuel Macron ponownie powołał Sébastiena Lecornu na stanowisko premiera Francji.

Utworzenie stabilnego rządu, który przetrwa dłużej niż kilka tygodni, jest obecnie bardzo trudne z powodu silnego rozdrobnienia francuskiego parlamentu i braku większości.

Macron próbuje zjednoczyć socjalistów i gaullistów, oferując m.in. cofnięcie podwyższenia wieku emerytalnego, co mogłoby zachęcić lewicę do współpracy, ale sytuacja rządu francuskiego wydaje się dramatyczna.

Emmanuel Macron wczoraj wieczorem ponownie wyznaczył na premiera Francji Sébastiena Lecornu, który zrezygnował ze sprawowania urzędu 6 października. Gość Andrzeja Kohuta ocenił, że zebranie chętnych do rządu, który przetrwa dłużej niż kilka dni czy tygodni, będzie bardzo trudnym zadaniem.

Na co liczy Emmanuel Macron?

Nadzieje (...) są takie, że uda się zrobić to, co (Macron - red.) próbuje robić od 8 lat. To znaczy uda mu się wciągnąć z jednej strony socjalistów, a z drugiej strony gaullistów, czyli te dwie tradycyjne partie władzy - tłumaczył Kita.

Kartą przetargową dla socjalistów może być obniżenie wieku emerytalnego o 2 lata. Stanowiłoby to cofnięcie decyzji Macrona sprzed dwóch lat, która wówczas wywołała silny protest społeczny.

Prezydent Francji wykorzystał wówczas 49 artykuł francuskiej konstytucji do podwyższenia wieku emerytalnego z 62 do 64 lat, nie zważając na sprzeciw większości parlamentarnej i zdecydowany opór społeczny.

Stanowiska mają zyskać politycy centroprawicy, co ma nakłonić Partię Republikańską do uczestnictwa w rządzie. Macron i Lecornu poinformowali prezesa Republikanów, Bruno Retailleau, że mianują Bruno Le Maire’a, byłego ministra gospodarki i finansów, na ministra obrony - tłumaczył autor "Sagi rodu Le Penów".

Geneza niestabilnych rządów

Gość Radia RMF24 przypomniał wybory do Europarlamentu z 2024 roku, w których Macron odniósł porażkę. To pierwsza taka sytuacja od 20 lat, że prezydent nie uzyskał większości w wyborach parlamentarnych, które były zaraz po wyborach prezydenckich, bo te dwie rzeczy były sprzęgnięte po to, żeby prezydent miał wygodną sytuację i mógł rządzić - analizował redaktor "Nowego Ładu".

Emmanuel Macron miał liczyć, jak ocenił ekspert, na odświeżenie swojego mandatu albo przyspieszenie dojścia Le Penistów do władzy, tak aby ci się "zużyli", tj. utworzyli rząd, którego poparcie na dłuższą metę nie przetrwa (wówczas Le Peniści nie mogli liczyć na swojego prezydenta, co ograniczało ich możliwości sprawowania władzy).

Ogromne podziały we francuskim parlamencie

Kacper Kita podkreślił, że obecny parlament jest "najbardziej rozdrobnionym parlamentem w najnowszej historii Francji". Znajduje się w nim kilkudziesięciu posłów niezależnych, cztery partie lewicowe i cztery partie, które tworzą obecny rząd. Brakuje sił, które byłyby w stanie trwale ze sobą rządzić.

Ekspert portalu "Nowy ład" wskazał na dwie opcje, którymi teraz dysponuje Macron. Pierwszą jest powoływanie kolejnych, mniejszościowych rządów, które prawdopodobnie nie będą trwać dłużej niż kilka miesięcy. Prezydent Francji dysponuje taką władzą. W obecnym parlamencie brakuje również większości, aby odwołać Macrona, mimo że część polityków do tego nawołuje, w tym Édouard Philippe, były premier Macrona i jego "prawdopodobny następca jako kandydat na prezydenta jego obozu".

Drugim scenariuszem jest oddanie władzy, co mogłoby doprowadzić do dopuszczenia Le Penistów do władzy, czego jednak gość RMF24 się nie spodziewa.

Macron mógłby liczyć, że taki trudny rząd, nazywany cohabitation de combat, czyli taką wojowniczą kohabitacją zużyłby Le Penistów, zanim będą wybory prezydenckie.

