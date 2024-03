​"Spokojnie jeszcze w tej kadencji podpiszemy umowę na dofinansowanie 100 tys. mieszkań. To będzie wsparcie odczuwalne dla Polek i Polaków" - powiedział w rozmowie na antenie internetowego Radia RMF24 wiceminister rozwoju i technologii Krzysztof Kukucki. Podkreślił, że jeszcze w tym roku może zostać udostępnionych 20 tys. mieszkań na tani wynajem. Piotr Salak rozmawiał ze swoim gościem o starcie programu "Mieszkanie za remont" oraz o możliwych zmianach na rynku mieszkaniowym.

Mieszkanie za remont

W Krakowie wystartowała trzecia edycja programu "Mieszkanie za remont". Część mieszkańców spędziła w kolejce do składania wniosków całą noc. Program ten umożliwia tani wynajem mieszkania, w zamian za wykonanie w nim remontu w terminie 12 miesięcy. Dla wielu mieszkańców stolicy Małopolski to bardzo atrakcyjna oferta.

Zdaniem eksperta mieszkanie za remont to sposób w jaki samorządy mogą sobie radzić z deficytem mieszkań. Krzysztof Kukucki stwierdził jednak, że nie jest to rozwiązanie systemowe.

Skala (programu "Mieszkanie za remont") jest dużo mniejsza niż powinna być, ale to jest właśnie potwierdzenie, że to, co mówi Lewica, to nie jest wymysł, że Polacy potrzebują mieszkań, (...) Kolejka w Krakowie jest namacalnym dowodem na to, że naprawdę w Polsce tych mieszkań brakuje. Według różnych badań w tak zwanej luce czynszowej jest od 35 do 40 proc. Polek i Polaków. Co to oznacza luka czynszowa? Oznacza to, że aż między 35 a 40 proc. Polaków albo nie stać na zakup własnego mieszkania, albo są zbyt bogaci np. na mieszkanie socjalne - powiedział wiceminister.

Gość Piotra Salaka stwierdził, że program skierowany jest między innymi do tej grupy.

W Polsce, w samorządach mamy sporo pustostanów w bardzo złej kondycji technicznej i jako ministerstwo właściwie za chwilę wyślemy do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy, który ma pomóc samorządom nie tylko przy remoncie pustostanów, ale również przy budowie nowych mieszkań na wynajem. A także i tu nowość - wsparcie dla uczelni na remont akademików - dodał Krzysztof Kukucki.

W Polsce jest około 1,5 mln pustostanów komunalnych

Wiceminister rozwoju i technologii Krzysztof Kukucki powiedział w internetowym Radiu RMF24, że w Polsce jest 1,5 mln pustostanów w zasobach miast i gmin. Zaznaczył jednak, że nie wszystkie z nich nadają się do remontu.

Akurat Kraków jest przykładem miasta, którym pustostany są w świetnej kondycji technicznej, bo są po prostu wykorzystywane jako lokata kapitału - powiedział wiceminister Kukucki.

20 tys. nowych mieszkań na tani wynajem w 2024 roku?

Gość Piotra Salaka powiedział, że zna wiele samorządów gotowych do poprawy stanu technicznego obiektów nienadających się obecnie do zamieszkania.

Tutaj służymy pomocą. Mamy gotowy program, który zakłada, że - jeżeli zostanie oczywiście przyjęty przez Sejm i Senat i podpisany przez prezydenta - jeszcze w tym roku, moglibyśmy wspierać samorządy w remoncie bądź budowie około 20 tysięcy nowych mieszkań, nowych lub wyremontowanych mieszkań na tani wynajem - mówił wiceminister.

Gdybyśmy utrzymali, a tak zakładamy w ustawie, dofinansowanie co najmniej do 2030 roku, i ono się będzie zwiększać z roku na rok, to spokojnie jeszcze w tej kadencji podpiszemy umowę na dofinansowanie 100 tys. mieszkań - zaznaczył. To będzie wsparcie odczuwalne dla Polek i Polaków - powiedział w rozmowie na antenie internetowego Radia RMF24 wiceminister rozwoju i technologii.

Samorządy kształtują politykę mieszkaniową

Prowadzący zapytał w Radiu RMF24 o to, dlaczego "Mieszkanie za remont" jest programem samorządowym, a nie może być ogólnopolskim.

Dlatego, że to samorządy kształtują w dużej części politykę mieszkaniową u siebie. A naszym zadaniem jako ministerstwa, jako władz krajowych, jest wspieranie samorządów, w tym dzisiaj, już w tym momencie mamy złożone wnioski na dofinansowanie o wartości, blisko 2,5 mld złotych, więc samorządy nie uchylają się od tego obowiązku. Coraz częściej chcą realizować politykę mieszkaniową, coraz częściej wpisują się w to, co jako ministerstwo szykujemy - powiedział wiceminister.

Gość Radia RMF24 dodawał, że celem ministerstwa jest zaopatrzenie samorządów w odpowiednie środki finansowe. Powiem jako wieloletni samorządowiec, że samorządy naprawdę są specjalistami od realizacji dobrych inwestycji. Więc myślę, że to jest dobry scenariusz. Natomiast na przyszły rok w tzw. dużej nowelizacji też szykujemy rozwiązania, które uwolnią potencjał TBS-ów i spółdzielni mieszkaniowych, ale myślę, że aż tyle czasu, żeby to wszystko omówić na antenie, nie mamy - mówił na antenie internetowego Radia RMF24 wiceminister Krzysztof Kukucki.

Jakie są wymagania programu?

Ubiegające się o udział w programie samorządowym osoby nie mogą posiadać żadnej nieruchomości. Muszą być mieszkańcami Krakowa, oraz osiągnąć określony dochód. Do programu nie będą dopuszczeni także dłużnicy.

Piotr Salak zapytał eksperta, czy rodzina z dziećmi, mieszkająca w mieszkaniu o małym metrażu jest z tego powodu wykluczona z programu.

Krzysztof Kukucki wyjaśniał w rozmowie, że kryteria różnią się w zależności od samorządów, ponieważ są to programy lokalne.

To jest domena właśnie samorządów. W zależności jak kształtują sobie politykę mieszkaniową, również takie kryteria przyjmują. Najwyraźniej tutaj, w tym konkretnym wypadku miasto Kraków uznało, że najpierw trzeba zabezpieczyć potrzeby mieszkaniowe tych osób, tych mieszkańców, którzy nie mają w ogóle mieszkania - objaśniał rozmówca.

Ile będzie wynosić cena wynajmu?

Na pytanie o to, jaka będzie cena wynajmu wyremontowanych mieszkań, wiceminister rozwoju i technologii odpowiedział, że czynsz uzależniony jest od wartości odtworzeniowej oraz od rodzaju budownictwa. Jego zdaniem będzie to około 2-3 proc. wartości odtworzenia metra kwadratowego. Krzysztof Kukucki wspomniał również, że w tym celu powstał specjalny algorytm.

Z tego algorytmu, tak jak powiedziałem, są konkretne wyniki. We Włocławku to wynosi 11,95 złotych. Oczywiście pewnie w Krakowie czy w Gdańsku to będzie nieco więcej, ale nie bardzo dużo więcej. Więc tak jak powiedziałem, to jest ten kierunek (...) Jestem przekonany o tym, że w całej Polsce też dobrze będzie funkcjonować - stwierdził na antenie Radia RMF24 wiceminister rozwoju i technologii.

Salak przedstawił swoje obawy dotyczące programu "Mieszkanie za remont". W rozmowie zapytał wiceministra, czy dofinansowane samorządy nie zaczną wynajmować wyremontowanych mieszkań na zasadach rynkowych.

Nie, panie redaktorze, to nie jest na zasadach rynkowych. My mówimy cały czas o mieszkaniach na tani wynajem. Proste liczby. We Włocławku akurat miałem przyjemność realizować takie osiedle i metr kwadratowy wynajmu na tym osiedlu kosztuje 11,95 złotych, więc to są zdecydowanie inne warunki, inna propozycja niż proponuje rynek - wyjaśnił Krzysztof Kukucki.

