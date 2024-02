​Od 1 do 29 marca będzie można składać wnioski do trzeciej edycji programu "Mieszkanie za remont" - poinformował krakowski magistrat. Program daje możliwość najmu gminnego lokalu na czas nieokreślony w zamian za wyremontowanie go.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Wysokość czynszu w wyremontowanym lokalu za 1 mkw. jest zgodna z oceną wartości użytkowej nieruchomości i mieści się w przedziale od 5,96 zł/mkw. do 15,22 zł/mkw. Jakie trzeba spełniać warunki? Program przeznaczony jest dla osób, które mieszkają w Krakowie, ale nie są tu, oraz w pobliskich powiatach (krakowskim, wielickim, proszowickim) właścicielami ani współwłaścicielami nieruchomości. Kryterium jest też osiągnięcie średniego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku: 150-350 proc. najniższej emerytury dla gospodarstwa jednoosobowego ;

; 125-300 proc. najniższej emerytury dla gospodarstwa dwuosobowego;

100-250 proc. najniższej emerytury - w gospodarstwie wieloosobowym. Wliczany jest dochód wszystkich osób zamieszkujących wspólnie w gospodarstwie domowym. Po weryfikacji wniosków urzędnicy stworzą tzw. listę remontową osób uprawnionych. Zakwalifikowani mają 12 miesięcy czasu na wyremontowanie pustostanu. Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa lub w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa UMK przy Rynku Podgórskim. Zdaniem przedstawicieli miasta, program cieszy się dużym zainteresowaniem. W 2022 r. wnioski złożyło 717 osób, a na liście remontowej znalazło się 50 wnioskodawców. 40 lokali znalazło najemcę, z czego 26 mieszkań zostało już wyremontowanych i zasiedlonych. W pozostałych lokalach trwa jeszcze remont. W 2023 r. złożono 972 wniosków, a listą remontową objęto 100 gospodarstw domowych. W 74 lokalach przyszli najemcy prowadzą prace remontowe. Program "Mieszkanie za remont" zastąpił funkcjonujący przed 2022 r. "Program Pomocy Lokatorom". Zobacz również: Polskie koszykarki pokonały Czechy w meczu towarzyskim

