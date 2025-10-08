25 września senatorowie nie tylko odmówili przyjęcia sprawozdania KRRiT z działalności w ubiegłym roku, ale również negatywnie ocenili informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w Polsce oraz informację o funkcjonowaniu Rady Mediów Narodowych. Do senackiej uchwały odrzucającej sprawozdanie KRRiT dołączono uzasadnienie, w którym znalazło się 13 punktów. Jak napisano, Senat odrzuca sprawozdanie KRRiT z uwagi na m.in. "bezprawne pozbawienie mediów publicznych należnych im środków finansowych z tytułu utraconych wpływów z opłat abonamentowych", "rażące naruszenia prawa w postępowaniach koncesyjnych, prowadzonych przewlekle i w sposób podważający zasadę zaufania obywateli do państwa", "stronniczość przy nakładaniu kar pieniężnych na nadawców", "kwestionowanie unijnych regulacji DSA i EMFA oraz "upolityczniony charakter sprawozdania, niespełniający standardów dokumentu urzędowego konstytucyjnego organu państwa".

Identyczne decyzje zapadły już w czerwcu w Sejmie.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o radiofonii i telewizji, odrzucenie sprawozdań przez obie izby parlamentu oznacza, że kadencja wszystkich członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wygasa w ciągu 14 dni od dnia ostatniej uchwały. Jednak, jak wynika z przepisów, decyzja ta nie jest ostateczna - wygaśnięcie kadencji KRRiT wymaga jeszcze potwierdzenia przez prezydenta RP.

Krajowa Rada przedstawia corocznie Sejmowi, Senatowi i prezydentowi sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.