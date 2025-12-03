"Koalicja rządowa podjęła decyzję o zebraniu podpisów pod decyzją o przekazanie sprawy Zbigniewa Ziobry do Trybunału Stanu" - powiedział w środę marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
W środę o poranku w Sejmie odbyła się konferencja marszałka Włodzimierza Czarzastego. Poinformował, że "koalicja rządowa podjęła decyzję o zebraniu podpisów pod decyzją o przekazanie sprawy Zbigniewa Ziobry do Trybunału Stanu".
Oświadczył również, że "nie będzie zapraszał żadnych kół poselskich niewybranych w akcie wyborów na konwent seniorów".
Więcej informacji wkrótce.
- Polityka, ekonomia, pogoda, sport, najnowsze informacje z Polski i ze świata - to wszystko znajdziesz na RMF24.pl.