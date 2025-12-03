Prezydent Karol Nawrocki ostro skomentował sprawę swojego weta do ustawy o rynku kryptowalut. Jak zaznaczył, do przyjęcia jest wyłącznie projekt uczciwy wobec przedsiębiorców, żadna „nadregulacja” w takim kształcie nie zyska akceptacji.

Donald Tusk i Karol Nawrocki / Wojciech Olkuśnik / East News

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów, argumentując, że zagraża ona wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa.

Premier Donald Tusk ocenił weto jako "poważny błąd" i zapowiedział ponowne, natychmiastowe skierowanie ustawy do parlamentu.

Prezydent podkreślił, że zaakceptuje tylko projekt uczciwy wobec przedsiębiorców i bez nadmiernych regulacji.

W poniedziałek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Argumentował m.in., że jej przepisy zagrażają wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa.

We wtorek premier, odnosząc się do weta, ocenił, że prezydent popełnił "poważny błąd". Dodał, że ustawa nie jest wymierzona w nikogo, a jej celem jest chronienie uczestników rynku. Prześlemy jeszcze raz i to w trybie natychmiastowym tę ustawę i ona szybko przejdzie przez parlament - zapowiedział szef rządu.

"Panie premierze..."

We wtorek podczas wizyty w Rzeszowie-Jasionce prezydent Nawrocki, nawiązując do tych słów Tuska, wyraził nadzieję, że szef rządu, jako "rozsądny polityk", rozważy głosy sprzeciwu pojawiające się zarówno w parlamencie, jak i w Pałacu Prezydenckim.

Jestem oczywiście za usystematyzowaniem tej sprawy, natomiast nie na zasadzie zupełnego eliminowania możliwości i rozwoju tego rynku w Polsce i karania wszystkich - powiedział prezydent. Panie premierze, w demokracji odbywa się to w ten sposób, że jeśli strony nie potrafią się dogadać, to raczej proponujemy otwarcie się na pewne rozwiązania - zwrócił się do Tuska.

Prezydent o swoich oczekiwaniach

Nawrocki podkreślił, że do przyjęcia jest wyłącznie projekt, który - jak powiedział - będzie uczciwy wobec przedsiębiorców. W takim kształcie żadna nadregulacja nieuczciwa wobec tych, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą, nie zyska mojej akceptacji - zaznaczył prezydent.

Wskazał również, że jedno ze środowisk politycznych przygotowuje nowy projekt ustawy. Warto go dobrze przepracować, dobrze przygotować polskie prawo, jeśli ma funkcjonować w kolejnych latach i wówczas z całą pewnością zyska podpis prezydenta Rzeczypospolitej - podkreślił Nawrocki.

Co zakładała zawetowana ustawa?

Zawetowana ustawa została uchwalona przez Sejm 7 listopada. Jej celem jest m.in. wdrożenie unijnych przepisów, czyli rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation). Zgodnie z nią nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego, wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. Doprecyzowano niektóre obowiązki emitentów tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniądzem, a także dostawców usług w zakresie kryptoaktywów.

W przypadku naruszenia przepisów KNF mogłaby dokonywać wpisów do prowadzonego przez siebie rejestru nieuczciwych domen internetowych służących do prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów. Miałoby to chronić klientów i rynek przed nieuczciwymi podmiotami.

Ustawa wprowadzała odpowiedzialność karną za przestępstwa popełniane m.in. w związku z emisją tokenów czy świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów bez wcześniejszego zgłoszenia tego KNF. Sprawcom najpoważniejszych naruszeń groziłaby m.in. grzywna w wysokości do 10 mln zł.

Zawetowane przepisy zakładały też regulację kwestii internetowych kantorów walutowych - miały być one też objęte nadzorem KNF. Zgodnie z ustawą kantory internetowe miały prowadzić dla swoich klientów indywidualne rachunki płatnicze, co miałoby umożliwić m.in. ochronę pieniędzy klientów, a także pozwolić im dysponować nimi w dowolnym momencie.