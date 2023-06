Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska potwierdziła, że część dochodu z wynajmu Atlas Areny, która w sobotę miała być gospodarzem konwencji Prawa i Sprawiedliwości, trafi na miejski program in vitro. Chociaż konwencja została przeniesiona do Turowa, to PiS będzie musiał zapłacić kary umowne. Zdanowska dodała, że z kar umownych sfinansowane zostanie kilkadziesiąt zabiegów.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska / Marian Zubrzycki / PAP Bardzo mi przykro, że ta konwencja nie odbędzie się w Łodzi. Jednak umowa, która została podpisana, zawiera w sobie kary umowne, w związku z tym Prawo i Sprawiedliwość tak czy tak zapłaci za zabiegi in vitro, które w ramach tejże obietnicy zamierzamy zrealizować. Będzie to kilkadziesiąt zabiegów in vitro i z tego bardzo się cieszę. Spora część łodzian będzie usatysfakcjonowana, a przede wszystkim te rodziny, które będą mogły wejść na listę oczekujących na przeprowadzenie procedury in vitro - mówiła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Zobacz również: Konwencja Prawa i Sprawiedliwości ma odbyć się w Turowie Chociaż prezydent miasta nie chciała zdradzić wysokości zawartych w umowie kar, to przekazała, że na miejski program in vitro przekazane zostanie dodatkowe 150 tys. złotych. Następnie dokonamy rozliczenia z Atlas Areną - podkreśliła. Zdanowska na konferencji prasowej dodała, że chce "podziękować Joachimowi Brudzińskiemu" za odwołanie konwencji. W Łodzi w ten weekend bardzo dużo się dzieje. Obchodzimy 600-lecie naszego miasta i chcemy, żeby bardzo dużo się działo, w związku z czym te utrudnienia, które mogłaby spowodować kongres PiS-u ominą Łódź, więc jest to dla nas dobra wiadomość - powiedziała.

Podkreśliła jednak, że ubolewa, że mieszkańcy miasta stracili możliwość zadanie nurtujących ich pytań politykom partii rządzącej. Bielan w RMF FM: Zmieniła się koncepcja wydarzenia Adam Bielan, europoseł Zjednoczonej Prawicy w rozmowie 7 pytań o 7.07 w internetowym Radiu RMF24 zaprzeczył, że decyzja o przeniesieniu konwencji nie ma związku z deklaracją Zdanowskiej o dofinansowaniu programu in vitro. Zmieniła się koncepcja tego wydarzenia. W ciągu kilku, kilkunastu godzin poznają państwo ten nowy zamysł, którym kierują się organizatorzy - stwierdził Adam Bielan na antenie Radia RMF24. Nie miało to nic wspólnego z decyzją pani prezydent - podsumował gość Pawła Balinowskiego. Informacje o zmianie miejsca sobotniej konwencji PiS podał w poniedziałek europoseł i szef sztabu wyborczego Joachim Brudziński. Zobacz również: Nie będzie konwencji PiS w Łodzi. Poszło o in vitro?