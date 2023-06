„Myślę, że decyzja prezesa Jarosława Kaczyńskiego o ewentualnym powrocie do rządu nie będzie związana z sobotnim wydarzeniem. Ja wiem, jaka jest to decyzja, ale jest to rolą samego prezesa lub rzecznika rządu, by o tym poinformować” – tak o sobotniej konwencji PiS w rozmowie 7 pytań o 7.07 mówił europoseł Zjednoczonej Prawicy i lider Partii Republikańskiej Adam Bielan.