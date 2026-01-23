Sejm zdecydował o przedłużeniu zakazu sprzedaży państwowej ziemi rolnej o kolejną dekadę - do 2036 roku. Za przyjęciem ustawy opowiedziała się zdecydowana większość posłów.

Sejm zdecydował o przedłużeniu zakazu sprzedaży państwowej ziemi rolnej o kolejną dekadę (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Sejm w piątek uchwalił ustawę przedłużającą o kolejne 10 lat, czyli do 2036 roku, czas, w którym wstrzymana będzie sprzedaż ziemi rolnej z państwowego zasobu.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 427 posłów, dwóch było przeciw, a pięciu wstrzymało się od głosu. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zakaz sprzedaży ziemi wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa obowiązuje do 30 kwietnia 2026 r. Uchwalona przez Sejm ustawa przesuwa tę datę o 10 lat.

Nowe przepisy zwiększają też - z 2 do 5 ha - areał ziemi państwowej, którą będzie można sprzedać rolnikowi bez wyrażenia na to zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi.