Czy były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wróci do Polski? "W kraju, w którym politycy stają się sędziami, a sędziowie politykami, nie można być niczego pewnym" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Piotr Gliński - poseł Prawa i Sprawiedliwości. "Donald Tusk decyduje o tym, kto ma iść do więzienia, jak mają działać prokuratorzy" - grzmiał były minister kultury. Mamy sytuację naprawdę dramatyczną, jeżeli chodzi o funkcjonowanie polskiego państwa - rodzaj quasi-dyktatury" - ocenił.

Gliński o sprawie Ziobry: Nie decydujmy za niego

Piotr Gliński przyznał w RMF FM, że nie wie, jakie plany ma Zbigniew Ziobro. Jednocześnie wyraził przekonanie, że władze Prawa i Sprawiedliwości mają takie informacje.

Premier Tusk wykorzystuje tę sytuację do robienia igrzysk, zamiast rozwiązywać sprawy Polaków - ocenił były szef resortu kultury.

Gliński zwrócił też uwagę na stan zdrowia Zbigniewa Ziobry, któremu prokuratura chce postawić zarzuty. Proszę wziąć pod uwagę, że jest to polityk śmiertelnie chory, w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej. On musi podjąć sam decyzję. Nie decydujmy za niego - sugerował.

Żyjemy w kraju, gdzie nie funkcjonuje system sprawiedliwości, gdzie prokuratura została siłowo przejęta, gdzie właśnie skasowano losowanie sędziów. Nie zapala się panu czerwona lampka? - pytał gospodarza rozmowy poseł PiS-u.

Gliński o prezesie KOWR-u. "To jest skandal"

W rozmowie pojawił się też temat kontrowersyjnej sprawy działki w Zabłotni, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ostatecznie wróci ona do Skarbu Państwa. Czy to kończy sprawę?

Nie kończy na pewno sprawy KOWR u. Tam prezes jest nielegalnie od dwóch lat na swoim stanowisku - grzmiał Piotr Gliński. To jest poseł. Poseł nie ma prawa pracować w państwowych instytucjach. To jest skandal - ocenił.

Gość RMF FM relacjonował też, że sam po objęciu mandatu posła musiał zrezygnować z zasiadania w Państwowej Komisji ds. Nadawania Stopni Naukowych, choć nie wiązało się to z żadnymi apanażami.

