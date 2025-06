Około godz. 21 odbędzie się kolejne spotkanie liderów koalicji rządzącej - ustalił nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Premier ma dziś wieczorem przedstawić koalicjantom i skonsultować z nimi tekst swojego expose, które wygłosi w środę. Wszystko wskazuje na to, że to ostatnie spotkanie polityków przed głosowaniem nad wotum zaufania dla rządu. Co natomiast z rekonstrukcją?

Liderzy koalicji rządzącej w październiku 2023 roku / Paweł Supernak / PAP Na wieczornym spotkaniu liderów koalicji premier przedstawi szkic expose przed środowym wystąpieniem.

Rekonstrukcja rządu ma się odbyć się dopiero po głosowaniu nad wotum zaufania. Polityczne przetasowania zaplanowane na przełom lipca i sierpnia.

Na pierwszym po przegranych wyborach prezydenckich spotkaniu koalicjantów, poinformowano m.in. o powołaniu rzecznika i małej rady koalicji.

Co jeszcze może dziać się na spotkaniu liderów kolacji 15 października? Szczegóły poniżej.

Szczegóły kolejnego spotkania liderów koalicji rządzącej. Informacje RMF FM Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty spotkają się dziś. Jak ustalił dziennikarz RMF FM będzie to wieczorem, ok. godz. 21. Premier ma przedstawić koalicjantom szkic swojego expose, które wygłosi w środę, a potem mają wspólnie pracować nad jego ostatecznym kształtem. Rozmowy o szczegółach rekonstrukcji Rady Ministrów mają odbyć się dopiero po środowym głosowaniu nad wotum zaufania dla rządu. Jak powiedziała RMF FM posłanka KO Agnieszka Pomaska, jego szefem nadal będzie Donald Tusk. Jest jeden lider, jeden premier i nic się tutaj nie powinno zmieniać - podkreśliła Pomaska. Poseł PiS Szymon Szynkowski vel Sęk zakłada, że wynik środowego głosowania nad wotum zaufania raczej można przewidzieć. Myślę, że to jest jeden z ostatnich razów, kiedy Donaldowi Tuskowi jeszcze może się udać - powiedział Kacprowi Wróblewskiemu. Koalicjanci będą mieć kilka tygodni na ustalenie szczegółów dotyczących rekonstrukcji. Te polityczne przetasowania - według zapowiedzi - mają odbyć się na przełomie lipca i sierpnia. Powyborcze refleksje, dopisujące humory. Co już udało się ustalić? Rozmowy liderów koalicji 15 października, a więc Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 oraz Nowej Lewicy, są pokłosiem przegranych przez nią wyborach prezydenckich. Pierwszy raz - po wynikach drugiej tury wyborów prezydenckich, którą wygrał popierany przez PiS Karol Nawrocki - spotkali się w czwartek, 5 czerwca. Na konferencji po spotkaniu nie było jednak premiera Donalda Tuska. Pozostali liderzy koalicji poinformowali natomiast, że koalicja ma się dobrze i jej przyszłość nie jest zagrożona. Warszawa, 05.06.2025. Trzech z czterech liderów koalicji 15 października po pierwszym spotkaniu po II turze wyborów prezydenckich / Rafał Guz / PAP Spotkanie służyło temu, by pochylić się nad przyczynami porażki i planami na przyszłość, które określa umowa koalicyjna. Podpisali ją w listopadzie 2023 roku - po wyborach parlamentarnych. Lider Polski 2050 przekazał informację, że zapadła decyzja o powołaniu rzecznika gabinetu. Nie wiadomo jeszcze, kto nim będzie. Powstanie też mała rada koalicji - współpracownicy jej liderów mają się spotykać co tydzień, aby uzgadniać najważniejsze sprawy. Wszyscy mamy świadomość dziejowego momentu, bardzo dużej odpowiedzialności za nasz kraj, za stabilność naszego kraju - stwierdził z patosem Szymon Hołownia, żartując jednak potem, że wszyscy czterej liderzy udadzą się na wspólny urlop. Stanowczo zaprzeczył temu Władysław Kosiniak-Kamysz, który powiedział, że koalicja rządząca nie ma w tym roku wakacji.