Premier Donald Tusk skomentował w czwartek propozycję prezydenta Karola Nawrockiego - "polskiego SAFE 0 proc.". "Proszę natychmiast podpisać ustawę o SAFE. Oczekujemy też precyzyjnych informacji ws. faktycznych możliwości finansowych NBP" - powiedział premier.
Prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński przedstawili w środę propozycję "polskiego SAFE 0 proc.". W odróżnienia od unijnego, "polski SAFE" miałby być finansowany z pomocą NBP.
W filmie zamieszczonym na X w czwartkowe popołudnie premier Donald Tusk podkreślił, że "Polska, polskie firmy, pracownicy tych firm, polskie bezpieczeństwo czekają na pieniądze z programu SAFE". Ta sytuacja wymaga najwyższej powagi i odpowiedzialności - powiedział.