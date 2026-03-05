"Nie dopuszczam konfliktu zbrojnego na polskich granicach, ale znam historię i mam to z tyłu głowy" - mówił prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, odnosząc się do perspektyw finansowania przez NBP polskiego programu zbrojeniowego. Co zatem przekazał Glapiński w kontekście projektu "SAFE 0 proc.", który zaproponował prezydent Karol Nawrocki.

Adam Glapiński o finansowaniu przez NBP projektu SAFE 0 proc. Jest szansa na miliardy złotych / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Prezes NBP przekazał, że wszystkie działania, które zostaną ewentualnie podjęte przez bank centralny w kontekście wsparcia finansowania polskich zbrojeń, będą zgodne z mandatem NBP, polską konstytucją i ustawą NBP.

Glapiński zaznaczył, że wszelkie ustalenia muszą zapaść na linii prezydent - rząd - bank centralny i muszą być zgodne z szerokim konsensusem.

Przedstawiałem [propozycję - przyp. red.] przedstawicielom rządu i prezydenta. Będziemy kontaktować się z ekspertami rządowymi i będziemy w kontakcie z Ministerstwem Finansów i Obrony Narodowej w tej sprawie - mówił Glapiński, odpowiadając na pytanie o to, kiedy ewentualny program dofinansowania armii wejdzie w życie.

Prezes jasno podkreślił, że do wsparcia polskiego programu zbrojeń dojdzie "bez zmiany prawa". Glapiński unikał konkretów, dając do zrozumienia, że sprawa jest w sferze międzyresortowych i instytucjonalnych konsultacji, ale powiedział, że NBP może stworzyć rodzaj funduszu, który przekaże na obronność nawet "kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie".

Odrzucił jednocześnie możliwość zmniejszenia w tym celu rezerw NBP, tłumacząc, że są one przeznaczone na sytuację krytyczną.

Nawrocki ogłosił alternatywę dla SAFE

W środę Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie alternatywy dla unijnego programu SAFE. Prezydent ogłosił, że projekt powstanie z udziałem NBP i ma roboczą nazwę "Polski SAFE 0 proc.". Projekt zakłada finansowanie zbrojeń bez odsetek, co ma być korzystniejsze dla Polski niż unijna inicjatywa.

Podczas spotkania z Adamem Glapińskim, prezydent omówił możliwości finansowania programu.

Tymczasem rząd naciska na prezydenta, by ten jak najszybciej podpisał ustawę o europejskim SAFE. Gabinet Donalda Tuska tłumaczy, że w obecnej sytuacji, to najkorzystniejsza opcja dla Polski, potrzebującej wielkich środków na przyspieszenie zbrojeń.