Już w piątek 6 marca w Weronie rozpoczynają się XIV Zimowe Igrzyska Paralimpijskie. W zawodach wystąpi dziewięcioro reprezentantów Polski, którzy powalczą o medale w czterech dyscyplinach. Polscy sportowcy nie pojawią się jednak na ceremonii otwarcia. Powodem jest protest przeciwko decyzji o dopuszczeniu Rosji i Białorusi do startu pod narodowymi flagami.

/ Shutterstock

Otwarcie XIV Zimowych Igrzysk Paralimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo odbędzie się w piątek 6 mnarca.

Polska reprezentacja nie weźmie udziału w ceremonii otwarcia w proteście przeciwko dopuszczeniu Rosji i Białorusi do startu pod narodowymi flagami.

W zawodach wystartuje dziewięcioro polskich sportowców w czterech dyscyplinach: narciarstwie alpejskim, narciarstwie biegowym, parabiathlonie i parasnowboardzie.

Protest polskiej reprezentacji

Polska reprezentacja podjęła decyzję. Biało-Czerwoni nie pojawią się na ceremonii otwarcia. To wyraz sprzeciwu wobec decyzji Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego (IPC), który dopuścił sportowców z Rosji i Białorusi do udziału w igrzyskach pod narodowymi barwami.

W proteście nie wezmą udziału także przedstawiciele kierownictwa polskiej ekipy. Decyzja ta ma podkreślić solidarność z Ukrainą oraz sprzeciw wobec działań Rosji i Białorusi na arenie międzynarodowej.

Nie tylko Polska nie pojawi się na ceremonii otwarcia. Według ministra spraw zagranicznych Ukrainy Andrija Sybihy łącznie 11 krajów zbojkotuje ceremonię. To Kanada, Chorwacja, Czechy, Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa, Holandia, Polska i Ukraina.

Telewizja Polska również protestuje

Do protestu dołączyła także Telewizja Polska, która zapowiedziała, że nie będzie pokazywać na ceremonii otwarcia sportowców z Rosji i Białorusi pod narodowymi flagami oraz dekoracji medalowych w konkurencjach, w których na podium staną sportowcy z tych krajów.

"Telewizja Polska nie zaprezentuje sportowców, którzy w trakcie ceremonii otwarcia zbliżających się XIV Zimowych Igrzysk Paralimpijskich Mediolan Cortina 2026 wystąpią pod flagami Rosji i Białorusi. Bojkot jest wyrazem sprzeciwu nadawcy wobec wywołanej przez Rosję wojny na Ukrainie oraz działań Rosji i Białorusi na arenie międzynarodowej. Gdy w sygnale transmisyjnym z ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Paralimpijskich Mediolan Cortina 2026 pojawią się zawodnicy reprezentujący Rosję lub Białoruś, przerwiemy transmisję i wyemitujemy planszę z poniższą informacją: SOLIDARNI Z UKRAINĄ. TVP SPORT SPRZECIWIA SIĘ UCZESTNICTWU ROSYJSKICH I BIAŁORUSKICH ZAWODNIKÓW W RYWALIZACJI SPORTOWEJ" - czytamy w oświadczeniu wystosowanym przez TVP.

To kolejny wyraz sprzeciwu wobec wojny w Ukrainie i kontrowersyjnych decyzji światowych władz sportowych. Telewizja Polska zaplanowała relacje na żywo ze zmagań sportowych na antenach TVP Sport, TVP3 oraz na kanałach online.

Polacy w walce o medale - cztery dyscypliny, dziewięcioro zawodników

Choć polska reprezentacja nie pojawi się na otwarciu, sportowcy są gotowi do rywalizacji. W Weronie Biało-Czerwoni wystartują w narciarstwie alpejskim, narciarstwie biegowym, parabiathlonie oraz parasnowboardzie. W sumie o medale powalczy dziewięcioro polskich zawodników.

Program igrzysk obejmuje 79 kompletów medali w takich konkurencjach jak slalom, slalom gigant, super gigant, kombinacja alpejska i zjazd w narciarstwie alpejskim, sprinty i biegi długodystansowe w narciarstwie biegowym, parabiathlon oraz parasnowboard. Wśród konkurencji drużynowych znalazły się także hokej na lodzie w pozycji siedzącej oraz curling na wózkach.

Skład reprezentacji Polski

W składzie polskiej reprezentacji znaleźli się:

Narciarstwo alpejskie: Michał Gołaś i Kacper Walas (przewodnik), Oliwia Gołaś/Andrzej Stasik (przewodnik), Krzysztof Plewa i Witold Skupień.

Narciarstwo biegowe: Aneta Kobryń/Bartłomiej Puto (przewodnik), Piotr Garbowski/Jakub Twardowski (przewodnik).

Parabiathlon: Błażej Bieńko/Michał Lańda (przewodnik), Paweł Gil/Radosław Koszyk (przewodnik).

Parasnowboard: Natalia Siuba-Jarosz.

Historia startów Polaków na zimowych igrzyskach paralimpijskich

Polska reprezentacja od lat bierze udział w zimowych igrzyskach paralimpijskich. Dotychczas Biało-Czerwoni zdobyli łącznie 45 medali: 11 złotych, 6 srebrnych i 28 brązowych. Największy sukces przyszedł podczas trzeciej edycji igrzysk w Innsbrucku w 1984 roku, kiedy Polacy wywalczyli aż 13 medali, w tym 3 złote.

Ostatni medal dla Polski zdobył Igor Sikorski w 2018 roku w Pjongczangu, zajmując trzecie miejsce w slalomie gigancie na monoski. Niestety, podczas ostatnich igrzysk w Pekinie w 2022 roku polska reprezentacja nie stanęła na podium.

Bariery w rozwoju sportu paralimpijskiego w Polsce

Prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, Łukasz Szeliga, zwraca uwagę na trudności, z jakimi borykają się sportowcy z niepełnosprawnościami w Polsce. Aktywność sportowa w tej grupie społecznej jest wciąż bardzo niska - zaledwie 1 procent osób z niepełnosprawnościami uprawia sport. Dla porównania, wśród osób pełnosprawnych wskaźnik ten wynosi 40 procent, co i tak jest jednym z najniższych wyników w Europie.

Jednym z głównych problemów jest dostępność specjalistycznego sprzętu, zwłaszcza w sportach zimowych, gdzie urządzenia są bardzo kosztowne. Brak wypożyczalni sprzętu w Polsce dodatkowo utrudnia rozwój tej dyscypliny.

Zimowe igrzyska paralimpijskie - dotychczasowe starty Polaków

Polacy debiutowali na zimowych igrzyskach paralimpijskich w 1976 roku w szwedzkim Oernskoeldsvik. Od tego czasu regularnie pojawiają się na tej prestiżowej imprezie, zdobywając medale i promując sport wśród osób z niepełnosprawnościami. Najlepsze wyniki osiągali w latach 80. i 90., kiedy wielokrotnie stawali na podium.

Poniżej zestawienie startów Polaków na zimowych igrzyskach paralimpijskich: