Polska 2050 przedstawiła projekt ustawy, który ma wprowadzić jasne zasady dotyczące najmu krótkoterminowego w Polsce. Zgodnie z propozycją, to spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz samorządy miałyby decydować, czy i w jakim zakresie na ich terenie możliwe będzie prowadzenie usług najmu krótkoterminowego. Obecnie takie kwestie nie są w Polsce uregulowane.

Podczas konferencji prasowej minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że projekt ma "ucywilizować najem krótkoterminowy".

Samowolka to nie jest wolność. Potrzebujemy rozwiązań, które pozwolą mieszkańcom i samorządom decydować o najmie krótkoterminowym w ich otoczeniu - przekonywała.

Poseł Kamil Wnuk zwrócił uwagę, że problem najmu krótkoterminowego dotyczy całej Europy. Przywołał dane, według których w 2024 roku z tego typu usług w Unii Europejskiej skorzystało ponad 750 mln osób. Od maja 2026 roku w UE zacznie obowiązywać rozporządzenie wprowadzające ewidencję najmu krótkoterminowego, jednak - jak podkreślił Wnuk - to tylko rejestracja, a poszczególne kraje wprowadzają własne regulacje. Polska do tej pory takich przepisów nie ma.

Mieszkania na krótki wynajem miałyby być specjalnie oznaczone

Projekt ustawy definiuje najem krótkoterminowy jako wynajem lokali na okres krótszy niż 30 dni. Lokale przeznaczone na taki wynajem mają być specjalnie oznaczane, a za nieprzestrzeganie przepisów grozić będzie grzywna do 50 tys. zł.

Konferencja odbyła się przy ul. Marszałkowskiej 58 w Warszawie. Pod koniec października lokalne media opisały głośną imprezę, która miała miejsce w jednym z mieszkań. Zdaniem posłów Polski 2050, podobnych sytuacji można by uniknąć, gdyby nowe przepisy weszły w życie.