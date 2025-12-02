Kierowców czekają zmiany w opłatach za wydanie prawa jazdy. Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt rozporządzenia, który przewiduje wzrost kosztów związanych z uzyskaniem tego dokumentu. Nowa stawka ma wynosić 115 zł i 50 gr, czyli o 15 zł i 50 gr więcej niż dotychczas. Zmiany obejmą także opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy.

Wzrośnie opłata za wydanie prawa jazdy (zdj. podglądowe) / Shutterstock

Projekt rozporządzenia pojawił się we wtorek na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Oznacza to, że już wkrótce osoby ubiegające się o prawo jazdy będą musiały przygotować się na wyższe koszty.

Resort infrastruktury w uzasadnieniu do projektu podkreślił, że obecne stawki obowiązują od 12 lat, mimo rosnącej inflacji oraz wzrostu płacy minimalnej.

"Z danych przedstawionych przez stronę samorządową wynika ponadto, że w żadnym z dużych miast opłaty administracyjne pobierane przez starostów za wydanie prawa jazdy nie pokrywają w całości kosztów realizacji zadań z tym związanych, w 2023 r. samorządy dopłaciły do funkcjonowania wydziałów komunikacji kwotę ponad 30,5 mln zł" - podkreślił resort.

Podwyżka opłat została zaproponowana w oparciu o średnioroczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za lata 2023 i 2024. Nowa opłata za wydanie prawa jazdy wyniesie 115,50 zł, podczas gdy dotychczas wynosiła 100 zł. Zmiany obejmą również wydanie międzynarodowego prawa jazdy - tutaj koszt wzrośnie z 35 zł do 40,50 zł.