To bardzo obiecujące rozmowy, jeśli chodzi o współpracę w energetyce, o współpracę w kwestiach bezpieczeństwa, o współpracę militarną, o współpracę w Kosmosie. Mamy podobny pogląd na sytuację geopolityczną. Podzielamy dokładnie te same obawy dotyczące dzisiejszej niestabilności geostrategicznej. Chcemy konsekwentnie wspierać Ukrainę przeciwko agresji, dbając o relacje transatlantyckie" - powiedział w Gdańsku premier Donald Tusk do prezydenta Francji Emmanuela Macrona. "Obaj nie mamy złudzeń, że świat się zmienił i że Europa potrzebuje maksymalnej jedności (...). Zareagowaliście błyskawicznie, gdy byliśmy ofiarą prowokacji rosyjskiej we wrześniu. Mówię o ataku rosyjskich dronów. Francja była szybka i potwierdziła, że można liczyć na sojuszników w trudnych chwilach" - dodał szef polskiego rządu.

Premier Donald Tusk i prezydent Francji Emmanuel Macron; Gdańsk, 20 kwietnia 2026 roku / Andrzej Jackowski / PAP

Prezydent Francji w Polsce

Prezydent Francji Emmanuel Macron przybył do Gdańska na I Polsko-Francuski Szczyt Międzyrządowy z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. To pierwszy szczyt po podpisaniu 9 maja 2025 roku w Nancy traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Polską a Francją. Traktat dotyczy kwestii militarnych, gospodarczych, społecznych i związanych z kulturą. Zakłada wzajemne gwarancje bezpieczeństwa, współpracę w zakresie zwalczania zagrożeń hybrydowych, wspólne działania w zakresie przemysłu obronnego, gospodarki, rolnictwa i nauki.

Tłumy mieszkańców i turystów witały w Gdańsku Emmanuela Macrona. Specjalnie na tę okazję uczyliśmy się hymnu francuskiego - powiedziała nauczycielka gdyńskiej szkoły, która przybyła powitać prezydenta Francji.

Pierwszym punktem wizyty Macrona, przed przywitaniem przez szefa polskiego rządu, był udział w uroczystości na Wojskowym Cmentarzu Francuskim na gdańskich Siedlcach, gdzie pochowani są m.in. żołnierze wojsk napoleońskich . Potem premier Tusk i prezydent Macron rozmawiali w cztery oczy, by po południu wystąpić na wspólnej konferencji.

Tusk: Zacznę od osobistej uwagi

Zacznę od osobistej uwagi. Jak zauważyłeś, jesteś tu bardzo kochany. Tu w Gdańsku. To, co nas wzruszyło, to młoda Ukrainka, która chciała tobie i mnie podziękować za wsparcie Ukrainy. Sporo ich gościmy w Gdańsku, w Sopocie, w Gdyni, tak jak i w całej Polsce, i cieszę się, że mogłeś ich spotkać - powiedział premier Tusk do prezydenta Macrona.

Dziś mamy dzień przyjaźni polsko-francuskiej. Wspominamy Marię Skłodowską-Curie (…). Dziękuję, że w tych trudnych, niepewnych czasach znalazłeś czas, by rozmawiać i by Polska i Francja stały się bardzo solidarną, wspomagającą się parą narodów i państw - kontynuował premier.

To bardzo obiecujące rozmowy, jeśli chodzi o współpracę w energetyce, o współpracę w kwestiach bezpieczeństwa, o współpracę militarną, o współpracę w Kosmosie. Mamy podobny pogląd na sytuację geopolityczną. Podzielamy dokładnie te same obawy dotyczące dzisiejszej niestabilności geostrategicznej. Chcemy konsekwentnie wspierać Ukrainę przeciwko agresji, dbając o relacje transatlantyckie. Mamy obaj tę samą determinację (...). Wynieśliśmy relacje polsko-francuskie na najwyższy możliwy poziom - powiedział Donald Tusk.