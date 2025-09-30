Rada Krajowa Polski 2050 wskazała Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz jako kandydatkę na wicepremiera. Rada podjęła tę decyzję we wtorek wieczorem, ale już wcześniejsze doniesienia sugerowały, że to właśnie obecna minister funduszy i polityki regionalnej ma szansę na objęcie ważnej teki.

Polska 2050 wskazała swojego kandydata na wicepremiera (Zdjęcie ilustracyjne) / Wojciech Olkuśnik / East News

We wtorek wieczorem obradowała Rada Krajowa Polski 2050.

"Wczoraj Klub, dzisiaj Rada Krajowa mówi jasno: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz kandydatką na wicepremiera K15X" - podało później ugrupowanie w komunikacie zamieszczonym na platformie X.

"Do przodu - po rozwój mniejszych miast, asystencję osobistą, rozdział państwa od kościoła, tani prąd z polskich źródeł, uczciwy rynek mieszkaniowy i państwo, które stoi po stronie ludzi, a nie wielkich korporacji i lobbystów" - dodano we wpisie.

Decyzja miała zapaść w poniedziałek

Decyzja o rekomendowaniu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na stanowisko wicepremiera zapadła w poniedziałek wieczorem na posiedzeniu Klubu Parlamentarnego Polska 2050. Miały o tym zdecydować zaledwie dwa głosy - informował wcześniej tvn24.pl.

"Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była w szoku, że ma tak mało posłów za sobą" - podawał portal, powołując się na nieoficjalne informacje z posiedzenia klubu.

Ostateczna decyzja, czy Pełczyńska-Nałęcz będzie rekomendowana na funkcję wicepremiera, miała zapaść właśnie we wtorek. Podjęła ją Rada Krajowa Polski 2050.

Kilka dni temu lider ugrupowania Szymon Hołownia podkreślał, że tę ważną rolę należy powierzyć Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz.

Powinniśmy w tym miejscu dać szansę Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, nie ukrywam tego. Natomiast jesteśmy partią demokratyczną. Umówiliśmy się tak, że nie decyzja przewodniczącego wszystko rozstrzyga i załatwia, tylko że ta decyzja jest konsensualna - wskazał w rozmowie z RMF FM.

Zgodnie z umową koalicyjną Szymon Hołownia będzie marszałkiem Sejmu do 13 listopada 2025 r. Później ma zastąpić go na tym stanowisku współprzewodniczący Nowej Lewicy, obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty. W zamian Polska 2050 ma otrzymać funkcję wicemarszałka Sejmu i wicepremiera.