We wtorek wieczorem w Pałacu Prezydenckim dojdzie do pierwszego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem-elektem Karolem Nawrockim. Rozmowa będzie miała charakter ogólny i rozpocznie cykl konsultacji, które mają przygotować nowego prezydenta do objęcia urzędu 6 sierpnia. Nieoficjalnie mówi się, że tematami wiodącymi będą Ukraina i obsada personalna pałacu.

Już dziś spotkanie Dudy i Nawrockiego. Co o nim wiemy? W poniedziałek Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z Karolem Nawrockim i pogratulował mu zwycięstwa w drugiej turze wyborów. Przebywając z wizytą na Litwie, podkreślił w wywiadzie dla litewskiej telewizji publicznej LRT, że różni się z Karolem Nawrockim w temacie akcesji Ukrainy do NATO. Ja jeszcze będę z nim rozmawiał na ten temat. Jak wiadomo, ja mam inne na to spojrzenie. Ale ono wynika właśnie z doświadczenia prezydenckiego, z tych prawie dziesięciu lat, przez które sprawuję urząd prezydenta Rzeczypospolitej, z całej wiedzy, którą mam. I na pewno będę się chciał nią, przynajmniej w jakimś zakresie, podzielić - powiedział Duda. Akcesja Ukrainy do NATO ma być jednym z tematów omawianych podczas wtorkowego spotkania. Czy będzie ewoluowało stanowisko prezydenta-elekta? Trudno mi to dzisiaj przewidzieć. Jakie jest stanowisko prezydenta Dudy? Konsekwentne od lat, że Ukraina powinna ciążyć ku NATO, ku Unii Europejskiej - stwierdziła Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta w porannej rozmowie RMF FM. Obsada Pałacu Prezydenckiego Innym tematem ma być obsada personalna Kancelarii Prezydenta i rozmowa na temat osób, które mogłyby współpracować z Nawrockim. W tym kontekście minister z Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera zaznaczył, że obecna kadra kończy urzędowanie 5 sierpnia, jednak Karol Nawrocki będzie miał pełne prawo do kontynuowania współpracy z wybranymi osobami, jeśli uzna to za stosowne. Jak dodał, formowanie zespołu prezydenta-elekta rozpocznie się niezwłocznie. Już w pierwszych dniach będą napływać pisma, zaproszenia, propozycje spotkań. Wielu polityków będzie chciało rozmawiać z nową głową państwa. Kancelaria prezydenta Nawrockiego, choć jeszcze nieformalna, musi bardzo szybko rozpocząć pracę - zaznaczył. Uroczystość zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się 6 sierpnia.