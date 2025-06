We wtorek dojdzie do spotkania Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego. Co o nim wiemy? Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje.

Już dzień po wyborach Karol Nawrocki podziękował Andrzejowi Dudzie za wsparcie, jakie od niego otrzymał w czasie kampanii wyborczej.

Już dzień po wyborach Karol Nawrocki podziękował Andrzejowi Dudzie za wsparcie, jakie od niego otrzymał w czasie kampanii wyborczej.

Trump reaguje na wynik wyborów w Polsce. Co napisał o zwycięstwie Nawrockiego? O tym, że dziś wieczorem dojdzie do spotkania kończącego swoją kadencję prezydenta z jego zastępcą, mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM Małgorzata Paprocka. Pan prezydent elekt został zaproszony w pierwszym możliwym terminie - mówiła szefowa Kancelarii Prezydenta RP. Jak tłumaczyła, Andrzej Duda od niedzieli przebywa wraz z małżonką na Litwie i dopiero dziś wróci do kraju. To wizyta pożegnalna połączona ze spotkaniem Bukaresztańskiej Dziewiątki. Myślę, że godz. 20 - 20:30 - stwierdziła Paprocka, pytana o to, kiedy rozpocznie się spotkanie Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego. Przyznała, że obaj panowie już ze sobą rozmawiali. Kończący drugą kadencję prezydent złożył gratulacje swojemu następcy. To była bardzo, bardzo długa i trudna kampania - szczególnie sama końcówka - oceniła. Czy prezydent Duda będzie przekonywał Nawrockiego do zmiany zdania ws. możliwości wejścia Ukrainy do NATO? Czy będzie ewoluowało stanowisko prezydenta elekta? Trudno mi to dzisiaj przewidzieć. Jakie jest stanowisko prezydenta Dudy? Konsekwentne od lat, że Ukraina powinna ciążyć ku NATO, ku Unii Europejskiej - stwierdziła rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego. Myślę, że czas na takie rozmowy, przekazanie pewnego doświadczenia i wiedzy na pewno przed nami - dodała. Już dzień po wyborach Karol Nawrocki podziękował Andrzejowi Dudzie za wsparcie, jakie od niego otrzymał w czasie kampanii wyborczej. Podkreślił, że była ona trudna i niekiedy brutalna. "Moim priorytetem będzie dbanie o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. Współpraca z instytucjami państwowymi oraz społeczeństwem zostanie oparta o zasady dialogu i odpowiedzialności" - zapewnił w mediach społecznościowych. W drugiej turze niedzielnych wyborów prezydenckich zwycięzcą został popierany przez PiS Karol Nawrocki, uzyskując 50,89 proc. głosów. Kandydat KO Rafał Trzaskowski zdobył 49,11 proc. poparcia.