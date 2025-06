W poniedziałek Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z Karolem Nawrockim i pogratulował mu zwycięstwa w drugiej turze wyborów. Przebywając z wizytą na Litwie, podkreślił w wywiadzie dla litewskiej telewizji publicznej LRT, że różni się z Karolem Nawrockim w temacie akcesji Ukrainy do NATO.

Ja jeszcze będę z nim rozmawiał na ten temat. Jak wiadomo, ja mam inne na to spojrzenie. Ale ono wynika właśnie z doświadczenia prezydenckiego, z tych prawie dziesięciu lat, przez które sprawuję urząd prezydenta Rzeczypospolitej, z całej wiedzy, którą mam. I na pewno będę się chciał nią, przynajmniej w jakimś zakresie, podzielić - powiedział Duda.

Akcesja Ukrainy do NATO ma być jednym z tematów omawianych podczas wtorkowego spotkania. Czy będzie ewoluowało stanowisko prezydenta-elekta? Trudno mi to dzisiaj przewidzieć. Jakie jest stanowisko prezydenta Dudy? Konsekwentne od lat, że Ukraina powinna ciążyć ku NATO, ku Unii Europejskiej - stwierdziła Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta w porannej rozmowie RMF FM.

Obsada Pałacu Prezydenckiego. Na giełdzie nazwisk Sławomir Cenckiewicz

Innym tematem ma być obsada personalna Kancelarii Prezydenta i rozmowa na temat osób, które mogłyby współpracować z Nawrockim.

Według nieoficjalnych informacji reportera RMF FM Kacpra Wróblewskiego przyszłą Kancelarię Prezydenta z Karolem Nawrockim nie będzie współtworzył Paweł Szefernaker, który był szefem sztabu wyborczego. Polityk co prawda zbudował sobie ogromną pozycję w partii, jednak do prezydenckiej kancelarii się nie wybiera. Na giełdzie nazwisk jest za to historyk Sławomir Cenckiewicz, który od lat zna się z Karolem Nawrockim i przez ostatnie miesiące był jego doradcą w IPN-ie. On miałby zostać szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Niewykluczone, że kancelarię będą współtworzyć także inni współpracownicy Nawrockiego z czasów, gdy ten kierował Instytutem Pamięci Narodowej.

Obecna kadra kończy urzędowanie 5 sierpnia, jednak Karol Nawrocki będzie miał pełne prawo do kontynuowania współpracy z wybranymi osobami, jeśli uzna to za stosowne. Uroczystość zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się 6 sierpnia.