Jak na kilka dni przed wyborami prezydenckimi wygląda poparcie dla partii politycznych? Z sondażu CBOS wynika, że najwięcej zwolenników ma Koalicja Obywatelska, która minimalnie wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość. Trzecia na podium jest Konfederacja, a powody do zmartwień ma Trzecia Droga, która nie przekracza progu wyborczego.

Liderzy Trzeciej Drogi - Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia / Szymon Pulcyn / PAP

Z sondażu CBOS wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, do urn poszłoby 91 proc. respondentów. To oznacza wzrost o 1 pkt proc. w stosunku do badania z końca kwietnia.

Pierwsze miejsce w wyborach zajęłaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 29 proc. (spadek o 3 pkt proc.). Na drugim miejscu w sondażu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 28 proc. (spadek o 4 pkt proc.).



Podium zamyka Konfederacja z poparciem na poziomie 16 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).



Badanie pokazuje, że w Sejmie znalazłyby się jeszcze Lewica i Razem; na oba ugrupowania głos oddałoby po 6 proc. respondentów. Dla Lewicy oznacza to wzrost o 1 pkt proc., zaś dla Razem - wzrost o 2 pkt proc.

Sondaż pokazuje, że do Sejmu nie weszłaby Trzecia Droga. Na koalicję Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego chce głosować 5 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc.). Tymczasem określony w przepisach próg wyborczy dla koalicji to 8 proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 91,2 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 8,8 proc.) w okresie 12-13 maja br. na próbie 1001 dorosłych mieszkańców Polski.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Jeśli potrzebna będzie druga, do urn pójdziemy także 1 czerwca.