Najbardziej wpływowym politykiem w Zjednoczonej Prawicy jest Jarosław Kaczyński, a na opozycji Donald Tusk – tak wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Na drugim miejscu – wśród polityków obozu rządzącego – plasuje się Mateusz Morawicki, a zaraz za nim – lider Solidarnej Polski, Zbigniew Ziobro. Wśród najbardziej wpływowych polityków opozycji – według respondentów – podium zamykają, Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia.

Jarosław Kaczyński wciąż najbardziej wpływowym politykiem w obozie Zjednoczonej Prawicy - wskazało na niego 74,3 proc respondentów. Utrzymuje się na pozycji lidera, od poprzedniego sondażu, jednak stracił na rzecz premiera Mateusza Morawieckiego - 51,2 proc. wskazań w najnowszym sondażu i 39 proc. w poprzednim.

Trzecie miejsce wśród najbardziej wpływowych polityków w obozie rządzącym i 16,2 proc. wskazań uzyskał Zbigniew Ziobro.

Co ciekawe, wśród najbardziej wpływowych polityków Zjednoczonej Prawicy, respondenci umieścili Jacka Kurskiego - byłego już polityka Solidarnej Polski. Kurski obecnie pełni funkcję prezesa zarządu Telewizji Polskiej. W sondażu otrzymał 2,7 proc. wskazań.

Zmiany na opozycji

Widoczne zmiany nastąpiły w rankingu najbardziej wpływowych polityków po stronie opozycji. Spowodowane zostały powrotem Donalda Tuska do polskiej polityki i to on objął pozycję lidera - 49 proc. wskazań, detronizując z tego miejsca prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Były kandydat na prezydenta kraju jednak, mimo tego, że spadł na drugie miejsce, zaliczył wzrost we wskazaniach - w poprzednim sondażu otrzymał 35,7 proc. wskazań, natomiast w najnowszym 36 proc.

Jako trzeci z najbardziej wpływowych opozycyjnych polityków uplasował się lider partii Polska 2050 - Szymon Hołownia. Były kandydat na prezydenta otrzymał 25,7 proc wskazań respondentów.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej 1000-osobowej grupie ankietowanych 5 lipca metodą CATI wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo.