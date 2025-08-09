Trzy osoby zostały ranne w wyniku strzelaniny, do której doszło na słynnym Times Square, będącym niewątpliwą ikoną Nowego Jorku i jednym z najbardziej ruchliwych miejsc "stolicy świata". Policja zatrzymała napastnika i ujawniła okoliczności zdarzenia.

Trzy osoby zostały ranne w wyniku strzelaniny, do której doszło na Times Square w Nowym Jorku / AA/ABACA / PAP/Abaca

Strzały w centrum Nowego Jorku

Jak przekazała agencja Reutera, do zdarzenia doszło po godz. 1:00 czasu lokalnego w nocy z piątku na sobotę na słynnym Times Square, jednym z najbardziej ruchliwych miejsc Nowego Jorku. W wyniku strzelaniny ranne zostały trzy osoby - 18-letnia kobieta i dwóch mężczyzn w wieku 19 i 65 lat. Wszyscy trafili do szpitala, są w stanie stabilnym.

Nowojorska policja (NYPD) poinformowała, że napastnik został zatrzymany - to 17-letni mężczyzna, przy którym dodatkowo znaleziono broń palną. Podano, że do strzelaniny doszło po tym, jak nastolatek wdał się w sprzeczkę słowną z jedną z ofiar. Na razie nie wiadomo, czy strzelec i poszkodowani się znali.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać tłum uciekający po tym, jak oddano strzały, jednak agencja AFP nie była w stanie potwierdzić ich wiarygodności.

