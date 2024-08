Mam slogan - żeby w Polsce było lepiej, trzeba zlikwidować: PIT, CIT, ZUS, VAT, TVP, TVN, PLATFORMĘ I PIS. To oczywiście żart, który większość ludzi rozumie. A wracając do ZUS, jest to oczywista piramida finansowa i dziwię się, że zarząd ZUS jeszcze nie siedzi z przepisów o oszustwie - podkreślał polityk Konfederacji, pytany o to, czy naprawdę chce likwidacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.