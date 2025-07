Do jego stanowiska odniósł się sam prezydent Andrzej Duda.

"Skandalem w moralnym, ludzkim wymiarze, panie premierze, jest bezprawie, które wprowadza pan od 13 grudnia 2023. Ludzie pokazali panu, co o tym sądzą, wybierając Karola Nawrockiego na prezydenta" - napisał.

"O pana wyczynach napisałem obszernie w książce "To ja" - stwierdził prezydent, dodając, że "będzie co czytać".

Robert Bąkiewicz ułaskawiony przez prezydenta

We wtorek pojawiła się informacja, że prezydent Duda postanowił ułaskawić działacza narodowego Roberta Bąkiewicza. Ułaskawienie jest częściowe. Dotyczy tylko kary ograniczenia wolności w postaci obowiązku pracy na cele społeczne. Pozostałe elementy wyroku - nawiązka dla pokrzywdzonej (10 tys. zł) i podanie wyroku do publicznej wiadomości - nie zostały objęte aktem łaski.

Cała sprawa ma swoje korzenie jeszcze w 2020 r. i dotyczy wydarzeń z głośnych protestów przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. W trakcie jednego z nich Robert Bąkiewicz skonfliktował się m.in. z Katarzyną Augustynek (znaną jako "Babcia Kasia"), która wniosła przeciwko niemu sprawę do sądu.

"Z napastnika zrobiono ofiarę, a ze mnie - próbowano zrobić przestępcę i agresora" - napisał we wtorek Bąkiewicz.

Reakcję samego skazanego, a także komentarz m.in. ministra sprawiedliwości Adama Bodnara opisaliśmy w artykule poniżej.

Ziobro: To na moje polecenie przygotowano wniosek o ułaskawienie

Do sprawy odniósł się także były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Polityk, który kierował resortem w czasach protestów z 2020 r., napisał, że to na jego polecenie Prokuratura Krajowa przygotowała wniosek o ułaskawienie, który następnie został uznany za słuszny i podpisany przez ministra Marcina Warchoła (ministra sprawiedliwości od 27.11 do 13.12.2023 r.).

Ziobro przyznał, że z niedowierzeniem przyjął decyzję Andrzeja Dudy o jedynie częściowym ułaskawieniu Bąkiewicza. "Robert Bąkiewicz jest niewinny. Winna jest agresorka, która z premedytacją zaatakowała kościół i wierzących" - napisał. Zapowiedział jednocześnie przyszłe działania dla pełnego uniewinnienia Bąkiewicza.