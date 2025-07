​Ministerstwo Finansów przekazało we wtorek nowe informacje na temat budżetu państwa po czerwcu 2025 roku. Z danych resortu wynika, że dochody wyniosły nieco ponad 264,2 mld zł, natomiast wydatki sięgnęły sumy 383,9 mld zł. Oznacza to, że deficyt wyniósł 119,7 mld złotych, co stanowi 41,5 proc. planu na cały rok.

Na półmetku 2025 roku dochody do budżetu wyniosły nieco ponad 264,2 miliarda złotych. Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, jest to 41,8 proc. planu na cały rok. Budżet państwa. Resort finansów przekazał nowe informacje Szacunkowe dane, podane we wtorek przez resort finansów, o wykonaniu budżetu państwa w okresie od stycznia do czerwca br. wskazują na to, że dochody podatkowe nieznacznie przekroczyły kwotę 233,5 mld zł, czyli 40,9 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok. Z kolei dochody nieopodatkowane to 29,9 mld zł, a więc 51,6 proc. planu. Wydatki budżetu państwa po 6 miesiącach tego roku wyniosły blisko 383,95 mld zł, czyli 41,7 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok. Ile wydano na obsługę długu Skarbu Państwa? Jak informuje MF, na obsługę długu Skarbu Państwa budżet wydał nieco ponad 26,1 mld zł (34,6 proc. zaplanowanej kwoty), na subwencje dla samorządów zaś blisko 28,3 mld zł, co stanowi 57,2 proc. zaplanowanej kwoty. Deficyt budżetu państwa po pierwszej połowie 2025 roku wyniósł prawie 119,7 mld zł, czyli 41,5 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok. Ministerstwo Finansów podkreśla, że deficyt na cały rok zaplanowany w budżecie ma wynieść 288,77 mld zł.