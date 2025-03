Andrzej Duda skierował pismo do premiera Donalda Tuska. Kancelaria Prezydenta ujawniła w środę treść listu. Chodzi o sprawę śmierci Barbary Skrzypek.

Prezydent Andrzej Duda / Lech Muszyński / PAP

Prezydent zaznaczył we wtorek, że ma wątpliwości co do rzetelności protokołu z przesłuchania Barbary Skrzypek. W związku z tym skierował list do Donalda Tuska.

Barbara Skrzypek zmarła w sobotę, 15 marca. Trzy dni wcześniej była przesłuchiwana w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym spółki Srebrna; Skrzypek była członkiem zarządu Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego, który jest kluczowym udziałowcem spółki Srebrna. Przesłuchanie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie prowadziła prok. Ewa Wrzosek.

Co zawiera list prezydenta do premiera?

W liście do Donalda Tuska prezydent zadaje pytanie, "jakie przyczyny stanęły za wyznaczeniem prokurator Ewy Wrzosek jako referenta tzw. sprawy dwóch wież i kto ją podjął". Duda pyta również, "czy Prokuratura Krajowa objęła przedmiotowe postępowanie nadzorem".