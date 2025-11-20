Część szkoł publicznych w Teksasie musi do grudnia zdjąć plakaty z dziesięcioma przykazaniami - zdecydował sędzia federalny. Jak orzekł, prawo stanowe nakazujące ich wywieszanie w placówkach edukacyjnych narusza konstytucję USA.

Dziesięć przykazań na kamiennych tablicach / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Sędzia federalny w USA nakazał niektórym szkołom publicznym w Teksasie zdjęcie plakatów z dziesięcioma przykazaniami do grudnia 2025 roku.

Decyzja dotyczy prawa stanowego, które nakazywało wywieszanie dekalogu w widocznym miejscu w każdej klasie - prawo to zostało uznane za niezgodne z konstytucją USA.

Przepisy wprowadził w czerwcu 2025 roku gubernator Teksasu Greg Abbott, argumentując, że dziesięć przykazań to fundament amerykańskiej historii i kultury.

Sędzia w uzasadnieniu podkreślił, że skarżący nie chcą, by ich dzieci były zmuszane do przyjmowania żadnej doktryny religijnej.

Dziennik "Washington Post" podkreślił, że wtorkowa wstępna decyzja sędziego federalnego to zwycięstwo przeciwników przepisów wprowadzonych przez gubernatora wcześniej w tym roku.

W czerwcu gubernator Teksasu Greg Abbot wprowadził prawo, nakazujące prezentowanie dziesięciu przykazań w rzucającym się w oczy miejscu w każdej klasie. Plakaty mają być odpowiedniej wielkości, a przykazania zapisane dużą czcionką, by wszyscy obecni w klasie mogli je przeczytać.

Zwolennicy tych przepisów utrzymują, że dziesięć przykazań to fundament amerykańskiej historii i kultury, natomiast ich przeciwnicy uważają, że nakaz narusza zasadę rozdziału Kościoła od państwa.

We wrześniu grupa 15 rodzin zwróciła się w tej sprawie do sądu. Sędzia orzekł we wtorek, że "skarżący nie chcą, by ich dzieci były zmuszane do przestrzegania, czczenia lub przyjmowania doktryny religijnej zawartej w dziesięciu przykazaniach". Zaznaczył, że wśród skarżących są ateiści, agnostycy, chrześcijanie, Żydzi, wyznawcy bahaizmu i hinduizmu.

Wcześniej inny sędzia federalny tymczasowo zablokował przepisy dotyczące prezentowania dekalogu w 11 okręgach szkolnych. Łącznie obecnie ok. 20 proc. uczniów teksańskich szkół publicznych uczęszcza do placówek, objętych nakazem zdjęcia przykazań.

Trwa batalia prawna w sprawie przepisów wprowadzonych przez gubernatora Teksasu i analogicznych rozwiązań w innych stanach - napisał w środę "Washington Post".

Z badania przeprowadzonego w ubiegłym roku przez Pew Research Center wynika, że 67 proc. mieszkańców Teksasu identyfikuje się jako chrześcijanie.