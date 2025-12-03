Sejm spróbuje przegłosować prezydenckie weto do ustawy łańuchowej - ogłasza marszałek Włodzimierz Czarzasty. To pierwsza taka sytuacja od dawna. We wtorek prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty / Albert Zawada / PAP

Sejm podejmie próbę odrzucenia prezydenckiego weta do tzw. ustawy łańcuchowej - poinformował marszałek Włodzimierz Czarzasty.

Prezydent Karol Nawrocki we wtorek zawetował ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchu.

Do odrzucenia weta potrzebnych jest 276 głosów, których koalicja rządząca nie posiada.

Karol Nawrocki zawetował ustawę o ochronie zwierząt, która całkowicie zakazywała trzymania psów na łańcuchu.

Koalicja rządowa będzie głosowała weto prezydenta Karola Nawrockiego dotyczące projektu tzw. ustawy łańcuchowej - poinformował w środę marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

To pierwsza sytuacja od wielu lat, kiedy Sejm spróbuje odrzucić prezydenckie weto. Potrzeba do tego 3/5 głosów, czyli 276 posłów. Tylu nie ma koalicja rządząca.

Weta prezydenta i reakcja Sejmu

Prezydent Karol Nawrocki poinformował we wtorek, że podjął decyzję o zawetowaniu tzw. ustawy łańcuchowej, która miała wprowadzić zakaz trzymania psów na uwięzi. Z kolei w poniedziałek KPRP podała, że prezydent zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Argumentował, że jej przepisy zagrażają wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa.

Do tych decyzji odniósł się Czarzasty podczas środowej konferencji prasowej przed posiedzeniem Sejmu. Chciałem państwa poinformować, że jest decyzja koalicji w tej sprawie: to weto będzie głosowane, dlatego, że uważamy tę decyzję pana prezydenta jako następną decyzję, która jest absolutnie niezrozumiała - ocenił marszałek Sejmu.

Dzisiaj dam do druku oraz skieruję na komisje kwestie związaną z wetem w stosunku do tych ustaw (tzw. ustawy łańcuchowej oraz ustawy dot. kryptowalut - red.) - dodał. Jak stwierdził, "argumenty (prezydenta) do nas nie przemawiają; z tego co widać również do ludzi nie przemawiają".

Myślę, że pan prezydent powinien w tej sprawie mieć naprawdę więcej empatii. To jest moim zdaniem następna oburzająca, niezrozumiała decyzja - dodał.

Kto głosował za ustawą? Co zrobi PiS

Gdy Sejm przyjmował ustawę łańcuchową, opowiedziało się za nią 280 posłów, w tym 49 z Prawa i Spawiedliwości, m.in. prezes Jarosław Kaczyński.

Co zrobi PiS przy próbie odrzucenia weta prezydenta przez Sejm i czy uda się odrzucić weto? Myślę, że się nie uda - powiedział RMF FM Radosław Fogiel z PiS. Prezydent powiedział, że zaproponuje swój projekt, który już nie ma tych wad i luk prawnych - dodał.

Prezydent w uzasadnieniu swojej decyzji podkreślał, że proponowane normy kojców dla psów były nierealne.

Jak odrzucić weto prezydenta

Zgodnie z konstytucją Sejm może odrzucić weto prezydenta większością kwalifikowaną 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

W takim przypadku prezydent powinien podpisać ustawę w ciągu 7 dni i zarządzić jej ogłoszenie. Jeżeli ustawa nie zostanie ponownie uchwalona, zostaje odrzucona.