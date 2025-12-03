Sejm spróbuje przegłosować prezydenckie weto do ustawy łańuchowej - ogłasza marszałek Włodzimierz Czarzasty. To pierwsza taka sytuacja od dawna. We wtorek prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę.
- Sejm podejmie próbę odrzucenia prezydenckiego weta do tzw. ustawy łańcuchowej - poinformował marszałek Włodzimierz Czarzasty.
- Prezydent Karol Nawrocki we wtorek zawetował ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchu.
- Do odrzucenia weta potrzebnych jest 276 głosów, których koalicja rządząca nie posiada.
Karol Nawrocki zawetował ustawę o ochronie zwierząt, która całkowicie zakazywała trzymania psów na łańcuchu.
Koalicja rządowa będzie głosowała weto prezydenta Karola Nawrockiego dotyczące projektu tzw. ustawy łańcuchowej - poinformował w środę marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
To pierwsza sytuacja od wielu lat, kiedy Sejm spróbuje odrzucić prezydenckie weto. Potrzeba do tego 3/5 głosów, czyli 276 posłów. Tylu nie ma koalicja rządząca.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował we wtorek, że podjął decyzję o zawetowaniu tzw. ustawy łańcuchowej, która miała wprowadzić zakaz trzymania psów na uwięzi. Z kolei w poniedziałek KPRP podała, że prezydent zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Argumentował, że jej przepisy zagrażają wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa.
Do tych decyzji odniósł się Czarzasty podczas środowej konferencji prasowej przed posiedzeniem Sejmu. Chciałem państwa poinformować, że jest decyzja koalicji w tej sprawie: to weto będzie głosowane, dlatego, że uważamy tę decyzję pana prezydenta jako następną decyzję, która jest absolutnie niezrozumiała - ocenił marszałek Sejmu.
Dzisiaj dam do druku oraz skieruję na komisje kwestie związaną z wetem w stosunku do tych ustaw (tzw. ustawy łańcuchowej oraz ustawy dot. kryptowalut - red.) - dodał. Jak stwierdził, "argumenty (prezydenta) do nas nie przemawiają; z tego co widać również do ludzi nie przemawiają".
Myślę, że pan prezydent powinien w tej sprawie mieć naprawdę więcej empatii. To jest moim zdaniem następna oburzająca, niezrozumiała decyzja - dodał.
Gdy Sejm przyjmował ustawę łańcuchową, opowiedziało się za nią 280 posłów, w tym 49 z Prawa i Spawiedliwości, m.in. prezes Jarosław Kaczyński.
Co zrobi PiS przy próbie odrzucenia weta prezydenta przez Sejm i czy uda się odrzucić weto? Myślę, że się nie uda - powiedział RMF FM Radosław Fogiel z PiS. Prezydent powiedział, że zaproponuje swój projekt, który już nie ma tych wad i luk prawnych - dodał.
Prezydent w uzasadnieniu swojej decyzji podkreślał, że proponowane normy kojców dla psów były nierealne.
Zgodnie z konstytucją Sejm może odrzucić weto prezydenta większością kwalifikowaną 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
W takim przypadku prezydent powinien podpisać ustawę w ciągu 7 dni i zarządzić jej ogłoszenie. Jeżeli ustawa nie zostanie ponownie uchwalona, zostaje odrzucona.