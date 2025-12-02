"Powiedzieć, że weto prezydenta w sprawie kryptowalut jest dwuznaczne, to nic nie powiedzieć (...). Źle to wygląda" - napisał we wtorek rano Donald Tusk. Komentarz premiera jest pokłosiem tego, że prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Poinformował o tym w poniedziałek jego rzecznik Rafał Leśkiewicz.
- 1 grudnia Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy z dnia 7 listopada 2025 r. o rynku kryptoaktywów.
- Weto prezydenta pochwalił lider Konfederacji Sławomir Mentzen.
- Niepodpisanie jednoznacznie skrytykował szef resortu finansów Andrzej Domański oraz minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
- Zdaniem rzecznika rządu Adama Szłapki ustawa ta "chroniła Polaków przed oszustwami i rosyjskim praniem pieniędzy".
- We wtorek rano o prezydenckim wecie napisał Donald Tusk. Cały komentarz premiera można znaleźć poniżej.
"Powiedzieć, że weto prezydenta w sprawie kryptowalut jest dwuznaczne, to nic nie powiedzieć. W tle wielkie pieniądze, afery i śledztwa, tajemnicze zaginięcie 'króla kryptowalut', wspieranie kampanii radykalnej prawicy z udziałem prezydentów Dudy i Nawrockiego. Źle to wygląda" - tak zawetowanie ustawy o kryptowalutach przez prezydenta skomentował we wtorek premier Donald Tusk.