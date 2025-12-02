We wtorkowej Porannej rozmowie w RMF FM weto Karola Nawrockiego skomentował natomiast szef resortu cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski.

Ja się temu dziwię (...). Mam wrażenie, że prezydent broni głupoty w internecie i na różnych polach dotyczących przestrzeni cyfrowych. Prezydent zachowuje się tak, że wszędzie, gdzie widzi jakąkolwiek normalność i postęp na rynku w cyfryzacji, to blokuje (...). Kryptowaluty zawetowane - powiedział gość RMF FM .

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM zwrócił uwagę na to, że Konfederacja oraz jej wyborcy - na których z sympatią spogląda prezydent Karol Nawrocki - chętnie korzystają z rynku kryptowalut.

Co zakładała ustawa o kryptowalutach?

Celem zawetowanej ustawy była implementacja unijnych przepisów, czyli rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation). Zgodnie z nią nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego, wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. Doprecyzowano niektóre obowiązki emitentów tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniądzem, a także dostawców usług w zakresie kryptoaktywów.

W przypadku naruszenia przepisów KNF mogłaby dokonywać wpisów do prowadzonego przez siebie rejestru nieuczciwych domen internetowych służących do prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów. Miałoby to chronić klientów i rynek przed nieuczciwymi podmiotami.

Ustawa wprowadzała odpowiedzialność karną za przestępstwa popełniane m.in. w związku z emisją tokenów czy świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów bez wcześniejszego zgłoszenia tego KNF. Sprawcom najpoważniejszych naruszeń groziłaby m.in. grzywna w wysokości do 10 mln zł.

Zawetowane przepisy zakładały też regulację kwestii internetowych kantorów walutowych - miały być one też objęte nadzorem KNF. Zgodnie z ustawą kantory internetowe miały prowadzić dla swoich klientów indywidualne rachunki płatnicze, co miałoby umożliwić m.in. ochronę pieniędzy klientów, a także pozwolić im dysponować nimi w dowolnym momencie.

Argumentacja prezydenta Nawrockiego

Zdaniem prezydenta, zawetowane przepisy "realnie zagrażają wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa".

"Ustawa o rynku kryptoaktywów przewiduje możliwość wyłączania przez rząd stron internetowych firm działających na rynku kryptowalut jednym kliknięciem. Przepisy dotyczące blokowania domen są nieprzejrzyste i mogą prowadzić do nadużyć. Drugim problemem jest rozmiar tej regulacji, a tym samym brak przejrzystości w przyjętych rozwiązaniach. Podczas gdy Czechy, Słowacja czy Węgry wdrożyły przepisy liczące kilka lub kilkanaście stron, polska ustawa ma ich ponad sto. Nadregulacja to prosta droga do wypychania firm za granicę - do Czech, na Litwę czy na Maltę - zamiast tworzenia warunków, by zarabiały i płaciły podatki w Polsce" - można przeczytać w uzasadnieniu prezydenta.