Zdania w partii dotyczące poparcia ustawy łańcuchowej, która m.in. całkowicie zakazywała trzymania psów na łańcuchu, były jednak podzielone, a dyscypliny ws. głosowania nie było. Prezydent Karol Nawrocki we wtorek zawetował tę ustawę, zapowiadając, że złoży w Sejmie własny projekt. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ . Sejm spróbuje przegłosować prezydenckie weto do ustawy łańuchowej - ogłosił natomiast w środę marszałek Włodzimierz Czarzasty, o czym więcej można znaleźć TUTAJ . To pierwsza taka sytuacja od dawna. Potrzeba do tego 3/5 głosów, czyli 276 posłów. Tylu jednak koalicja rządząca nie ma.

Jak w tej sprawie zagłosuje i czy odrzuci weto prezydenta, pytała Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie dziennikarka TVP Info Justyna Dobrosz-Oracz.

W tej sytuacji nie odrzucę. Najważniejsza z tych ustaw została na szczęście podpisana. chociaż były bardzo silne naciski, żeby jej nie podpisywać, a tu chodzi o poprawkę odnoszącą się do pewnych realiów. Pewne przepisy tej ustawy są dobre, ale niemożliwe do realizacji. Czasem głosuje się za czymś, co jest częściowo dobre - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Co zakłada tzw. ustawa łańcuchowa?

Chodzi konkretnie o nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która - oprócz zakazu trzymania psów na uwięzi - wprowadzała również wymogi dotyczące kojców, w których są one utrzymywane. Regulacje te dotyczyły m.in. wielkości kojców czy ich konstrukcji.

Zamiast rozwiązywać problemy tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt. Proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa - stwierdził prezydent Nawrocki.