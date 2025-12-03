Sejm spróbuje przegłosować weto Karola Nawrockiego do ustawy łańcuchowej. Poinformował o tym w środę marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jak zagłosuje w tej sprawie znany miłośnik zwierząt Jarosław Kaczyński? Czy odrzuci prezydenckie weto? Prezes PiS został zapytany o to na sejmowym korytarzu. "W tej sytuacji nie odrzucę (...). Czasem głosuje się za czymś, co jest częściowo dobre" - powiedział.
Za ustawą o ochronie zwierząt - tzw. ustawie łańcuchowej - której podpisania odmówił we wtorek prezydent Nawrocki, głosował w Sejmie m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, prywatnie miłośnik zwierząt, szczególnie kotów, aktualnie - Fiony.