Dodatkowe 922 miliony złotych ze sprzedaży obligacji skarbowych trafiły w czasie weekendu do Narodowego Funduszu Zdrowia - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Jest to kolejny zastrzyk finansowy, który ma poprawić trudną sytuację finansową szpitali. Z informacji naszego dziennikarza wynika, że poza tą kwotą do NFZ w czasie weekendu trafiło też 400 milionów złotych dotacji z budżetu państwa od Ministerstwa Zdrowia. Te pieniądze mają zwiększyć szanse, że w ostatnim tygodniu roku zabiegi i badania w polskich szpitalach będą wykonywane zgodnie z planem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Polityka, ekonomia, sport, pogoda, kultura, najnowsze informacje z Polski i ze świata - to wszystko znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Dodatkowe pieniądze przeznaczone mają być przede wszystkim na zapłatę tzw. nadwykonań, czyli zabiegów i badań wykonanych w tym roku ponad plan. W pierwszej kolejności z tych pieniędzy sfinansowane będzie leczenie zawałów i udarów oraz odbieranie porodów. Po ostatnich dotacjach kwota pieniędzy z budżetu państwa dla Narodowego Funduszu Zdrowia wynosi blisko 31,5 miliarda złotych.

Zmiany w planie finansowym NFZ

Nowe środki zostały włączone planu finansowego NFZ na 2025 rok. W ramach tego kroku zostały podzielone między oddziały wojewódzkie NFZ. Następnie te dodatkowe środki przez aneksy trafią do placówek medycznych. Środki przeznaczone w budżecie NFZ na leczenie pacjentów przekroczyły już 202 miliardy złotych.

Dziennikarz RMF FM uzyskał zapewnienie w Narodowym Funduszu Zdrowia, że dodatkowe środki będą wykorzystane także do tego, by dzięki nim uregulować zapłatę nadwykonań w programach lekowych i w chemioterapii. NFZ podaje, że w większości województw nadwykonania za drugi kwartał zostały zapłacone. Część regionów zaczęła regulować płatności w tych obszarach także za trzeci kwartał 2025 roku.

Temat pieniędzy i sytuacji finansowej szpitali wróci w tym tygodniu dwukrotnie. We wtorek zaplanowane jest posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Ostatnie obrady zostały zerwane przez stronę związkową z powodu nieobecności na spotkaniu przedstawiciela Ministerstwa Finansów. Na piątek zaplanowany jest szczyt medyczny w Pałacu Prezydenckim pod hasłem "Na ratunek ochronie zdrowia".

Według Naczelnej Izby Lekarskiej ponad sto szpitalnych oddziałów przesuwa terminy planowych zabiegów z powodu trudnej sytuacji finansowej. Są też ograniczenia innego typu. Na przykład w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pacjenci otrzymują zapas leku na krótszy niż wcześniej czas, na miesiąc zamiast trzech miesięcy.