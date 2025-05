Po wyborach prezydenckich ma dojść do rekonstrukcji rządu. Jakie oczekiwania ma wobec niej lider Polski 2050? Szymon Hołownia powiedział dziennikarzom m.in., że na pewno nie zostanie ministrem. Przyznał też, że istnieje potrzeba renegocjowania umowy koalicyjnej.

Szymon Hołownia - marszałek Sejmu i lider Polski 2050 / Marcin Obara / PAP

Szymon Hołownia z Polski 2050 uważa, że planowana rekonstrukcja rządu wymaga renegocjacji umowy koalicyjnej.

Hołownia nie chce wchodzić do rządu ani pełnić funkcji wicemarszałka Sejmu. Jak dodaje, jego dalsza rola zależy od porozumień koalicyjnych.

Lider Polski 2050 podkreśla potrzebę "przebudowania części merytorycznej" umowy koalicyjnej i lepszego komunikowania działań rządu, aby poprawić jego wizerunek.

Hołownia: Musimy zrobić rebranding rządu i koalicji

Jeżeli premier mówi o rekonstrukcji rządu, to nie obejdzie się bez renegocjacji umowy koalicyjnej - stwierdził w rozmowie z dziennikarzami lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Dopytywany o to, czy chciałby być marszałkiem Sejmu do końca kadencji stwierdził, że jego los zależy od koalicjantów.

Dzisiaj kończę urzędowanie 13 listopada. Jak poukładamy koalicję na półmetku - moim zdaniem - trzeba będzie ją poprzekładać, to zobaczymy. Ja się nie przywiązuję - zapewnił. Dodał, że na pewno nie wejdzie do rządu. Nie zgodzi się też na objęcie funkcji wicemarszałka Sejmu.

Na czym według Hołowni miałoby polegać renegocjowanie umowy koalicyjnej? Lider Polski 2050 ocenił, że priorytetem powinno być "przebudowanie części merytorycznej".

Musimy zrobić rebranding tego rządu i tej koalicji. Musimy mieć rzecznika prasowego, który będzie pracował, żeby opowiedzieć to wszystko, co my robimy, a nie tylko, żeby pozwalać na to, żeby ktoś mówił, czego nie robimy - tłumaczył.

Jaką wizję rekonstrukcji ma Donald Tusk?

W poniedziałkowym wywiadzie dla Polsat News premier Donald Tusk stwierdził, że po rekonstrukcji rząd ma być mniejszy i sprawniejszy. Powiedział, że gdy budował rząd po wyborach 15 października 2023 r. z partiami koalicyjnymi, to "wszyscy chcieli mieć jak najpełniejszą reprezentację".

To był triumf kilku środowisk politycznych, nie tylko Koalicji Obywatelskiej, i wszyscy chcieli się pomieścić - wspominał.