To już pewne. Po wyborach czeka nas rekonstrukcja rządu, którą zapowiedział premier. Donald Tusk chce, by ministerstw było mniej. Oto jak rozkłada się podział stanowisk w rządzie i kto może stracić stanowisko.

Donald Tusk chce renegocjować umowę koalicyjną podpisaną z Trzecią Drogą i Nową Lewicą / PAP/Marcin Obara / PAP

Donald Tusk zapowiedział zmniejszenie liczby ministerstw po wyborach prezydenckich.

Obecny skład: 19 ministerstw, 26 ministrów.

Podział stanowisk wygląda następująco: KO - 15 ministrów, PSL - 4, Nowa Lewica - 4, Polska 2050 - 3.

Możliwe zmiany (wg nieoficjalnych ustaleń RMF FM): Stanowiska mogą stracić Adam Bodnar (MS) i Paulina Hennig-Kloska (MKiŚ).

Premierem Tusk, wicepremierzy z PSL i Nowej Lewicy, rotacyjne funkcje marszałków Sejmu i Senatu.

Brak szczegółów: Nie wiadomo jeszcze, które ministerstwa zostaną zlikwidowane lub połączone.

Obecnie rząd tworzy 19 ministerstw. Premier Donald Tusk zapowiedział we wtorek w TVP Info, że w czerwcu, po wyborach prezydenckich, rząd czeka rekonstrukcja. Stwierdził, że po zmianach rząd będzie mniej liczny, ale sprawniejszy. Przyznał też, że chciałby renegocjować umowę koalicyjną.

Partyjny podział rządu

Kierownictwo w największej liczbie resortów pełnią członkowie Koalicji Obywatelskiej lub osoby rekomendowane przez KO. To dokładnie 10 ministrów: Jakub Jaworowski (MAP), Barbara Nowacka (MEN), Andrzej Domański (MF), Hanna Wróblewska (MKiDN), Marzena Czarnecka (MP), Sławomir Ntras (MSiT), Tomasz Siemoniak (MSWiA), Radosław Sikorski (MSZ), Adam Bodnar (MS), Izabela Leszczyna (MZ).

Trzecia Droga, choć startowała w wyborach jako komitet koalicyjny, to do rządu wchodzące w jej skład partie - PSL oraz Polska 2050 rekomendowały odrębne grupy osób w poszczególnych resortach. Ministrowie związani z PSL lub rekomendowani przez ludowców to: Władysław Kosiniak-Kamysz (wicepremier, szef MON), Czesław Siekierski (MRiRW), Dariusz Klimczak (MI), Krzysztof Paszyk (MRiT).

Z Polski 2050 ministerialne funkcje pełnią: Paulina Henning-Kloska (MKiŚ) i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (MFiPR).

Związani z Nową Lewicą ministrowie to: Krzysztof Gawkowski (wicepremier, MC), Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (MRPiPS), Marcin Kulasek (MNiSW).

Ministrami bez teki są: minister - członek Rady Ministrów, szef KPRM Jan Grabiec (KO), minister - członek Rady Ministrów, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek (rekomendowany przez KO), minister ds. UE Adam Szłapka (KO), minister - członek Rady Ministrów Marcin Kierwiński (KO), ministra ds. równości Katarzyna Kotula (Nowa Lewica), minister do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz (KO), ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego, przewodnicząca Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Adriana Porowska (rekomendowana przez Polskę 2050).

Łącznie w rządzie Donalda Tuska 26 osób pełni funkcje ministerialne, spośród nich 15 jest członkami KO lub zostało rekomendowanych przez ten obóz polityczny, 4 jest związanych z PSL, 4 z Nową Lewicą, a 3 z Polską 2050.

Multum obsadzonych stanowisk

W niemal wszystkich resortach funkcje sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu lub dyrektorów generalnych pełnią osoby z różnych ugrupowań wchodzących w skład koalicji rządzącej, a liczba osób w kierownictwie jest uzależniona od umowy koalicyjnej oraz wielkości i charakteru resortu.

Najwięcej podmiotów podległych lub nadzorowanych przez ministra dotyczy resortu sprawiedliwości (781 podmiotów) oraz resortu finansów (631). Jedynymi ministerstwami, którym nie podlegają żadne podmioty jest resort turystyki oraz MAP.

Premier Donald Tusk nie wskazał dotychczas, które ministerstwa będą objęte zmianami, jaka będzie ich dokładna liczba oraz w których obszarach można spodziewać się zmian.

Nieoficjalnie: Bodnar i Henning-Kloska do zmiany

Z nieoficjalnych informacji reportera RMF FM Jakuba Rybskiego stanowiska w ramach rekonstrukcji rządu mogą stracić minister sprawiedliwości Adam Bodnar i minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

W sejmowych kuluarach mówi się o tym, że Adam Bodnar zupełnie nie poradził sobie z polityczną funkcją w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Nasz dziennikarz nieoficjalnie usłyszał, że otoczenie premiera jest bardzo niezadowolone z tempa rozliczeń afer Prawa i Sprawiedliwości, a także działań prokuratury, dlatego chce zmian w resorcie na najwyższym szczeblu.

Z kolei Paulina Hennig-Kloska krytykowana jest za brak sprawczości w Ministerstwie Klimatu i Środowiska; pojawiają się też głosy, że współpraca z nią jest bardzo trudna.

Ponadto mówi się o tym, że trwają negocjacje z Adrianem Zandbergiem, aby ten objął kierownictwo nad nowo utworzonym resortem, które byłoby poświęcone mieszkalnictwu. W zamian miałby poprzeć Rafała Trzaskowskiego w II turze wyborów prezydenckich.

Premier chce zmian w umowie koalicyjnej. Jakie są jej najważniejsze założenia?

Umowa koalicyjna zakłada, że funkcję premiera pełni lider PO Donald Tusk; wicepremierami są Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL-Trzecia Droga) oraz Krzysztof Gawkowski (Nowa Lewica).

Marszałkiem Sejmu pozostaje lider Polski 2050 Szymon Hołownia, który ma sprawować swoją funkcję do 13 listopada 2025 r., kiedy to zastąpi go Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy.

KO wskazała dwóch, a PSL jednego wicemarszałka Sejmu podobnie jak Nowa Lewica, która utrzyma tę funkcję do 13 listopada 2025 r., a następnie przekaże ją Polsce 2050.

Senator KO Małgorzata Kidawa-Błońska ma do 13 listopada 2025 pełnić funkcję marszałka Senatu, następnie zastąpić ją ma osoba wskazana również przez Koalicję Obywatelską.