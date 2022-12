Poseł KO Dariusz Rosati pojawił się w Sejmie i głosował ws. wniosku o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Obecność Rosatiego wzbudziła ogromne kontrowersje, ponieważ zaledwie kilka godzin wcześniej poinformował o dodatnim wyniku testu na Covid-19.

Poseł KO Dariusz Rosati / Radek Pietruszka / PAP

"Dziś w Sejmie ważna debata o budżecie na 2023 r. i głosowania, w tym nad odwołaniem ⁦min. Ziobry⁩. Niestety, muszę pozostać w domu (Covid), ale duchem i sercem wspieram Koleżanki i Kolegów z Koalicji Obywatelskiej, którzy na sali sejmowej walczą o praworządność i demokrację" - przekazał na Twitterze poseł KO Dariusz Rosati, załączając zdjęcie pozytywnego testu na koronawirusa Covid-19.