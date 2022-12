Zaskoczenia nie ma - opozycji nie udało się odwołać Zbigniewa Ziobry ze stanowiska. Za wnioskiem o wotum nieufności wobec szefa resortu sprawiedliwości głosowało 226 posłów, 228 było przeciw. 3 osoby się wstrzymały.

Zbigniew Ziobro / Tomasz Gzell / PAP

Wniosek o wotum nieufności wobec Ziobry w połowie listopada złożyły kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy oraz koło Polska 2050.

Szef klubu KO Borys Budka, uzasadniając w listopadzie wniosek o odwołanie Ziobry stwierdził, że to "powiedzenie "sprawdzam" dla tych wszystkich, którzy mówią dziś, jak bardzo potrzebne są pieniądze z funduszy europejskich". Jak ocenił, w tej chwili "jedyną blokadą środków europejskich dla Polski jest weto, które zgłasza Ziobro".

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski mówił zaś, że Ziobro upolitycznił prokuraturę na niespotykaną dotąd skalę i zbiera haki na swoich politycznych sojuszników ze Zjednoczonej Prawicy. Dziś jest pierwszym blokującym pieniądze z Funduszu Odbudowy i blokującym porozumienie z Unią Europejską - zaznaczył.

"Pan nawet PiS nie jest potrzebny"

Kamila Gasiuk-Pihowicz / Tomasz Gzell / PAP

Samo wyliczenie najważniejszych tylko powodów usunięcia Zbigniewa Ziobry z tego stanowiska przekracza ramy czasowe mojego wystąpienia - mówiła w trakcie sejmowej debaty nad wnioskiem o wotum nieufności posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz. Przywoływała niedawny wywiad premiera Mateusza Morawieckiego dla tygodnika "Sieci", w którym szef rządu stwierdził m.in. że "większego chaosu i kłopotów, niż mamy w sądownictwie, już chyba mieć nie możemy". Premier Morawiecki trafnie ocenia swojego ministra; robi to szczerze, uczciwie - zauważyła.

Gasiuk-Pihowicz stwierdziła, że Ziobro jest ministrem sprawiedliwości, który de facto "okrada swój własny naród". Jest owładnięty nienawiścią do Unii Europejskiej i demokracji. Jego działania to jest nieustający ciąg decyzji, które doprowadziły naszą ojczyznę do tego, że stoi w jednym szeregu z proputinowskimi Węgrami. Jesteśmy na obrzeżach Unii, bo ten człowiek sobie wymyślił, że będzie reprezentował skrajnych eurosceptyków - mówiła. Zwróciła też uwagę na zapowiedziany we wtorek przez PiS projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. A co w nim mamy? Przekreślenie haniebnego dorobku Ziobry. Panie ministrze, pan nawet PiS nie jest potrzebny - mówiła. Jakby minister Ziobro miał choćby gram honoru, to by sam podał się do dymisji - dodała Gasiuk-Pihowicz.

"Gwóźdź do trumny wymiaru sprawiedliwości"

Anna Maria Żukowska

Anna Maria Żukowska z Lewicy wskazywała, że Ziobro chciałby wypowiedzieć Konwencję Stambulską, a skupia się na ściganiu tych, "którzy próbują ujawnić te wielkie zbrodnie, które miały miejsce w łonie Kościoła katolickiego". Pan widzi politykę karną tylko jako politykę represyjną - oceniła.



Posłanka Lewicy mówiła, że Ziobro likwiduje sądy pracy i nie nagradza w sposób godny pracowników wymiaru sprawiedliwości. Pan nie umie zarządzać ministerstwem sprawiedliwości podobnie jak prokuraturą - powiedziała Żukowska. Ściga pan także osoby, które - tak jak moje koleżanki - potrafią się postawić, które są niezależne - prokurator Wrzosek, sędziów - jak sędzia Tuleya, Juszczyszyn - mówiła.



Minister Ziobro jest największym szkodnikiem polskiego wymiaru sprawiedliwości, powinien zostać odwołany i dlatego klub Lewicy będzie głosował za jego odwołaniem - podsumowała Żukowska.



Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszyk ocenił, że minister Ziobro stał się "gwoździem do trumny dla polskich funduszy unijnych".



Zbigniew Ziobro to także gwóźdź do trumny wymiaru sprawiedliwości - powiedział Paszyk. Między rokiem 2015 a rokiem 2021 średni czas postępowania sądowego w sądach rejonowych wydłużył się o 75 procent - z czterech miesięcy w 2015 roku do 7 miesięcy w 2021 roku - wyliczał.

"Im bardziej nas bijecie, tym jesteśmy twardsi"

Mateusz Morawiecki w Sejmie / Tomasz Gzell / PAP

Zjednoczona Prawica jest twarda jak stal. Im bardziej nas bijecie, tym jesteśmy twardsi. Im bardziej chcecie nas zdestabilizować, rozszczepić, tym bardziej Zjednoczona Prawica jest zjednoczona - mówił w czasie debaty premier Mateusz Morawiecki. Was łączy jedna rzecz: nienawiść do PiS, a nas łączy Polska - powiedział, zwracając się do opozycji.

Nie ma was, kiedy walczymy z inflacją i kryzysem, nie ma was, kiedy walczymy o to, żeby Ukraina mogła przetrwać - w tych wszystkich tematach was nie ma. Ba! Wielcy Europejczycy! Nie ma ich, kiedy my walczymy o środki unijne. Oni robią wszystko, żebyśmy w UE nie dostali tych środków. To jest właśnie faulowanie, to jest gra poniżej pasa - oświadczył premier.

Przeciwko temu wnioskowi o wotum nieufności będzie głosowała cała Zjednoczona Prawica. Obronimy ministra sprawiedliwości, obronimy nasz rząd, ale pójdziemy dalej: uzyskamy te środki z Unii Europejskiej, zwalczymy inflację, zwalczymy kryzys i zwyciężymy za 10 miesięcy w wyborach - oświadczył Morawiecki.