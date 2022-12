Wtorek to był jednak czarny dzień w życiorysie Zbigniewa Ziobry – jeżeli spojrzeć na wynik głosowania nad wotum nieufności, to broniła go mniej niż połowa Sejmu – powiedział poseł PO Sławomir Nitras w rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24. Jak dodał, znamienne jest także to, że wczoraj PiS ogłosił zamiar wprowadzenia zmian w wymiarze sprawiedliwości, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Brukseli.

Sławomir Nitras / Michał Dukaczewski / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sławomir Nitras: Dobrze, że doszło do porozumienia z KE – zyska Polska, zyska polski budżet

Sejm we wtorek późnym wieczorem odrzucił wniosek Koalicji Obywatelskiej i Lewicy o odwołanie ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Za w tej sprawie głosowało 226 posłów (praktycznie cała opozycji), przeciwko było 228.

Sławomir Nitras zwrócił uwagę, że 228 głosów to mniej niż potrzeba np. do powołania rządu. "To jest wiszenie na włosku, a weźmy jeszcze pod uwagę fakt, że wczoraj to chyba był pierwszy przypadek kiedy premier nie bronił bezpośrednio swojego ministra. Premier co prawda zabrał wczoraj głos, ale mówił o jedności koalicji. Nie padło ani razu słowo, że to jest dobry minister" - wskazał poseł PO.

Znamienne - w jego ocenie - jest także to, iż wczoraj Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło zamiar wprowadzenia kolejnych zmian w wymiarze sprawiedliwości, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej. "To jest dowód totalnej klęski Ziobry. Dzisiaj sytuacja jest więc taka, że Kaczyński i Morawiecki trzymają Ziobrę, bo potrzebują większości parlamentarnej, która wisi na włosku, a z drugiej strony przyznają, że cały ten dorobek Ziobry, to wszystko, co on robił, jest funta kłaków nie warte" - zaznaczył Nitras.