Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, w Porannej rozmowie w RMF FM nie krył, że jest przygotowany na każdy scenariusz. Nie wiem, jakie będą moje dalsze losy. (...) Nie znajdzie pan w tym rządzie wiceministra, który jest pewien tego, że zostanie albo nie zostanie - powiedział.

Ruchy koalicyjne. Kto zyska, kto straci?

Obecnie najwięcej resortów kontroluje Koalicja Obywatelska - aż 10 ministerstw. PSL kieruje czterema resortami, Nowa Lewica trzema, a Polska 2050 - dwoma. KO obsadza także większość stanowisk ministrów bez teki (5 z 7).

W rządzie funkcję wicepremiera pełnią: Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) i Krzysztof Gawkowski (Nowa Lewica). Według nieoficjalnych informacji nowym wicepremierem ma zostać szef MSZ Radosław Sikorski (KO). Polska 2050 również domaga się tej funkcji, jednak - jak przyznał sam Tusk - partia Szymona Hołowni ma otrzymać stanowisko wicepremiera dopiero w listopadzie, gdy Hołownia przestanie być marszałkiem Sejmu.

Nadzór nad spółkami do KPRM, nie do MAP

Kolejna zmiana dotyczy nadzoru nad strategicznymi spółkami Skarbu Państwa. Obecnie sprawuje go głównie Ministerstwo Aktywów Państwowych, ale także MON, MSWiA i inne. Po rekonstrukcji nadzór nad spółkami Skarbu Państwa ma przejść do Kancelarii Premiera. To oznacza przesunięcie kompetencji z rąk Jakuba Jaworowskiego (KO) - obecnego ministra aktywów - do centrum decyzyjnego przy premierze.

Warto przypomnieć, że do jednej zmiany już doszło - Adam Szłapka, minister ds. UE (KO), został rzecznikiem rządu na początku lipca. W strukturze KPRM ma go wspierać Ignacy Niemczycki, który może być numerem dwa w sprawach unijnych.

Choć środowa rekonstrukcja rządu ma ujawnić główne kierunki zmian, według informacji RMF FM pełna rekonstrukcja może zostać rozłożona na etapy. Druga fala zmian może nadejść w listopadzie, gdy zmieni się marszałek Sejmu. To wtedy Polska 2050 ma otrzymać funkcję wicepremiera, a premier może wprowadzić kolejne zmiany w składzie gabinetu.