Posłowie PiS krzyczeli "precz z komuną", a następnie opuścili salę obrad Sejmu. Akcję rozpoczęli, gdy Krzysztof Gawkowski zaczął przedstawiać kandydaturę Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu. Wcześniej rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że partia nie planuje wystawiać kandydatów na stanowisko wicemarszałka.

Posłowie PiS na chwilę opuścili salę obrad / Tomasz Gzell / PAP

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości opuścili salę Sejmu podczas prezentacji kandydatury Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu.

Przed wyjściem posłowie PiS skandowali hasło "precz z komuną", a następnie udali się do kuluarów.

Zgodnie z umową koalicyjną, Włodzimierz Czarzasty ma zastąpić dotychczasowego marszałka Sejmu, Szymona Hołownię z Polski 2050.

Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza wystawiać swojego kandydata na stanowisko wicemarszałka - potwierdził rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Akcja posłów PiS

Ostatecznie Włodzimierz Czarzasty w głosowaniu został wybrany nowym marszałkiem Sejmu.

Wtorkowy wybór nowego marszałka wywołał wśród posłów duże emocje. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości opuścili salę, gdy Krzysztof Gawkowski (Lewica) zaczął przedstawiać kandydaturę Czarzastego na nowego marszałka.

Posłowie PiS skandowali: "precz z komuną", a następnie wyszli w kuluary. Wrócili na salę obrad, gdy Gawkowski skończył mówić.

Zgodnie z umową koalicyjną dotychczasowego marszałka, lidera Polski 2050 Szymona Hołownię miał zastąpić właśnie Czarzasty. Jego kandydaturę oficjalnie zgłosili we wtorek rano posłowie Lewicy.

PiS nie chce wicemarszałków

PiS nie planuje wystawiać kandydatów na stanowisko wicemarszałka Sejmu - poinformował wcześniej rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. Krytycznie odniósł się też do kandydatury Czarzastego.

Nie planujemy wystawiać naszych kandydatów, choć to symboliczne i straszne zarazem, że koalicja 13 grudnia na funkcję marszałka rekomenduje zadeklarowanego komunistę i rusofila... Zamiast iść do przodu jako kraj, cofamy się - powiedział Bochenek.

Klub PiS w tej kadencji jako jedyny nie ma swojego wicemarszałka Sejmu.