Pozytywny krok - tak Komisja Europejska oceniła przyjęcie przez Sejm nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która likwiduje Izbę Dyscyplinarną. Przypomnijmy, likwidacji Izby Dyscyplinarnej domagała się Komisja Europejska. Był to jeden z warunków akceptacji polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Fakt, że jest ruch na rzecz reformy systemu dyscyplinarnego sędziów, jest pozytywny" - oceniła rzeczniczka Komisji Europejskiej w oświadczeniu przesłanym korespondentce RMF FM.

Komisja Europejska podkreśla, że nadal monitoruje sytuację, gdyż ustawa nie stała się jeszcze prawem. "Liczy się zakres i treść ustawy, która zostanie ostatecznie uchwalona przez polski parlament" - czytamy w oświadczeniu. Komisja Europejska przypomina również, że "niezbędne jest, aby przepisy te były zgodne z prawem wspólnotowym i rozwiązywały kwestie podniesione przez Trybunał Sprawiedliwości UE".

Spór Trybunału Konstytucyjnego z TSUE

W połowie lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ogłosił, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii . Było to orzeczenie w sprawie skargi Komisji Europejskiej dotyczącej wprowadzonego w Polsce nowego modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.

TSUE zobowiązał też Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących w szczególności uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która rozpoczęła działalność na mocy zmian w ustawie o SN z 2017 r.

Polska czeka na zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy

Komisja Europejska zamierza zaakceptować polski KPO, opiewający na 36 mld euro, 1 czerwca - potwierdziły naszej dziennikarce w Brukseli dwa niezależne źródła w KE. Następnego dnia plan ten ma przywieźć do Warszawy szefowa KE Ursula von der Leyen. Tę informację z kolei potwierdził nieoficjalnie polski dyplomata oraz urzędnik KE. Następnie 17 czerwca KPO zostanie zatwierdzony przez Radę UE (ministrów finansów).