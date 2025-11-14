"Nie miejcie Państwo co do tego wątpliwości: Prezydent Trump uważnie obserwuje sytuację" - podkreślił.

Zdaniem Rose'a "podejmując rolę dumnego lidera i prowadząc bezkompromisowy, ogólnoeuropejski sprzeciw wobec tej biurokratycznej potworności, Polska może stanąć ramię w ramię z Prezydentem Trumpem w obronie wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i zdrowego rozsądku". Jak dodał, "Europa desperacko potrzebuje prawdziwego przywództwa - i to przywództwa, które Polska jest idealnie predysponowana zapewnić".

"Polska ma dziś wyjątkową szansę, aby wyjść na czoło europejskich liderów, prowadząc zdecydowaną, publiczną kampanię przeciwko tej destrukcyjnej unijnej legislacji" - zauważył ambasador USA.

Według niego, "przyjmując swoją należną rolę lidera wzrostu gospodarczego w Europie, Polska nie tylko ochroni własną gospodarkę, ale także doda odwagi innym państwom europejskim, które za kulisami sprzeciwiają się tej dyrektywie, by poszły w jej ślady". Jak dodał Rose, "stanowcze stanowisko Polski może stworzyć kontynentalną koalicję na rzecz gospodarczego zdrowego rozsądku".

"A wpływ na stosunki amerykańsko-polskie byłby niezaprzeczalny - nikt nie będzie bardziej zaangażowany w ich wzmacnianie niż Prezydent Donald Trump" - podkreślił. Zdaniem ambasadora, "to szansa Polski, aby bronić miejsc pracy, innowacji i wolności gospodarczej - w Europie i w Stanach Zjednoczonych!".

Tusk: Właśnie o tym jest Omnibus

O słowa Thomasa Rose'a premier Donald Tusk został zapytany w piątek podczas konferencji w Retkowie (Dolnośląskie). Z wielką satysfakcją przeczytałem oświadczenie pana ambasadora, a szczególnie słowa o tym, że Polska jest niekwestionowanym liderem, bo to są moje słowa. Jestem bardzo dumny, że nasz największy sojusznik też widzi w Polsce niekwestionowanego lidera Unii Europejskiej i dobrych trendów jakie w UE się zarysowały - powiedział Tusk.

Premier podkreślił, że Polska włożyła "dużo wysiłków", aby doszło do deregulacji przepisów unijnych, i to "właśnie o tym jest Omnibus".

Najprawdopodobniej pan ambasador pomylił dyrektywę (z tą), która była pierwotnym zapisem. Dzięki polskiej prezydencji doszło do stworzenia tzw. Omnibusa, czyli zestawu przepisów, które deregulują przepisy europejskie - dodał szef rządu.

"Ja wiem, że Europa to jest twór skomplikowany"

Ja wiem, że Europa to jest twór skomplikowany, ale oczywiście nasi ministrowie, ambasadorowie są do dyspozycji naszych amerykańskich przyjaciół wtedy, kiedy trzeba będzie te zawiłości europejskiego prawa tłumaczyć. Mogę uspokoić ambasadora Rose'a w tej sprawie - Polska rzeczywiście była liderem, jest liderem deregulacji i Omnibus jest tego efektem - powiedział Tusk.

Premier podkreślił, że wie iż Rose "jest przyjacielem Polski" oraz że ich współpraca "będzie układała się bardzo dobrze".

Mam tylko jedną uwagę, czy jedną prośbę. Polska jest bardzo lojalnym sojusznikiem. Jesteśmy mniejsi od Stanów Zjednoczonych, ale właśnie może właśnie dlatego (...) będziemy zawsze oczekiwali od wszystkich przedstawicieli Stanów Zjednoczonych pełnego szacunku i respektu - zaznaczył szef rządu.