Tuż po tym, jak ambasador USA Tom Rose przywitał się z Polakami, doszło do pierwszego zgrzytu, jeśli chodzi o relacje z premierem Donaldem Tuskiem. Poszło o program Omnibus I - pakiet uproszczeń unijnych przepisów. Rose ten program skrytykował. "Polska włożyła dużo wysiłków, żeby doszło do deregulacji przepisów UE" - odpowiedział mu Tusk. Zdaniem premiera, Rose pomylił dyrektywę z tą, która była pierwotnym zapisem.
- Komisja Europejska zaproponowała pakiet uproszczeń przepisów dotyczących raportowania działań firm na rzecz środowiska i społeczeństwa (ESG) - tzw. Omnibus I.
- Ambasador USA Thomas Rose skrytykował te przepisy, twierdząc, że zaszkodzą one amerykańskim inwestycjom i miejscom pracy w Europie, i zachęcił Polskę do przeciwstawienia się regulacjom.
- Premier Donald Tusk odpowiedział, że Polska była liderem w deregulacji unijnych przepisów i że Omnibus to efekt polskich działań na rzecz uproszczeń.
- Tusk podkreślił, że Polska jest lojalnym sojusznikiem USA, oczekując jednak wzajemnego szacunku w relacjach między państwami.
Komisja Europejska zaproponowała w lutym pakiet uproszczeń unijnych przepisów, tzw. Omnibus I. Ma on na celu zmniejszenie obciążeń regulacyjnych i administracyjnych dla przedsiębiorstw w UE w obszarze tzw. zrównoważonego rozwoju (ESG). W praktyce raportowanie ESG oznacza, że firmy dokumentują i ujawniają, jak działają na rzecz środowiska i społeczeństwa.
W czwartek Parlament Europejski poparł zmniejszenie obowiązków sprawozdawczych i wymogów dla przedsiębiorstw (382 głosy za, 249 przeciw i 13 wstrzymujących się). Negocjacje z rządami państw UE, które przyjęły już swoje stanowisko w tej sprawie, rozpoczną się 18 listopada, a ich celem jest sfinalizowanie przepisów do końca 2025 r.
Ambasador USA Thomas Rose - tuż po tym jak opublikował film, w którym wita się z Polakami - napisał na platformie X: "Trudno wyobrazić sobie pojedynczy akt prawny, który byłby bardziej precyzyjnie wymierzony w zabijanie miejsc pracy, tłumienie innowacji i wywoływanie fali ucieczki amerykańskich firm z Europy niż unijny pakiet Omnibus dotyczący uproszczeń w obszarze zrównoważonego rozwoju". Według ambasadora "jeśli ta destrukcyjna dla wzrostu i inwestycji ustawa wejdzie w życie, szkody wyrządzone amerykańskim inwestycjom w Europie będą ogromne".