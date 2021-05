Jest spora szansa na to, że piąta próba powołania Rzecznika Praw Obywatelskich zakończy się sukcesem. W przyszłym tygodniu politycy Porozumienia mają zgłosić na to stanowisko kandydaturę olsztyńskiej senator Lidii Staroń - ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. To ona ma być osobą, która zdobędzie poparcie zarówno Sejmu, jak i Senatu.

