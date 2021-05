„Andrzej Duda w odróżnieniu np. od Donalda Trumpa potrafił przestraszyć powrotem elit do władzy. Powiedział (Duda – red.) „wraz z Trzaskowskim wróci bieda”. Myślę, że sprawił, że wyborcy się przestraszyli" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Karoń. "Teraz, po Polskim Ładzie, będą mieli się zdecydowanie bardziej o co bać i obawiać, że stracą jeszcze więcej” – przyznał strateg polityczny.

"PO się nie rozpadnie. PiS zrobi dużo, żeby Platforma przeżyła"

To nie jest tak, że Platforma się rozpadnie. PiS zrobi bardzo dużo, żeby PO przeżyła, bo ma w tym interes i rozumie tę partię - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Karoń. Strateg polityczny przypomniał, że bitwa między PiS a PO trwa lata.

PiS nauczył się wielu pomysłów, jak rozgrywać Platformę - przyznał gość Roberta Mazurka.

PO z kolei to jest taka marka ubezpieczeniowa, która ma zapewnić jej wyborcom, że są lepsi - dodał.

Pytanie, czy Polski Ład i propozycje, które tam się znalazły, przełożą się na poparcie wyborcze. Czy wyborcy chowani w polaryzacji tyle lat, będą potrafili zmienić opcję polityczną - zastanawiał się Karoń.



To będzie bardzo trudne. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało liczyć na nowych wyborców. Wśród nowych wyborców, którzy do tej pory nie chodzili na wybory, PiS będzie szukał następnych zasobów do tego, żeby dalej rządzić - przyznał.

"PiS może mieć problem przez młodych wyborców"

Młodych jest bardzo mało. Problem PiS-u polega na tym, że młodzi tworzą klimat polityczny - powiedział Tomasz Karoń w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM.

Powtórka "zabierz babci dowód", oczywiście w nie takiej samej formule, może generalnie rzecz biorąc przysporzyć masę kłopotów PiS-owi - dodał Karoń.

Według stratega politycznego zachętą dla młodych ludzi mogą być jednak zawarte w Polskim Ładzie propozycje wsparcia w zakupie mieszkania.

Młodzi ludzie mogą głosować portfelem, mogą głosować swoimi interesami. Młodzi ludzie mogą docenić to, że wkład własny przestanie być barierą, uniemożliwiającą zdobycie mieszkania - mówił Karoń.

Gość Porannej rozmowy odpowiedział też na pytanie, czy wybory w Rzeszowie będą miały znaczenie dla polityki ogólnopolskiej.

Wybory w Rzeszowie powiedzą nam, czy pomysł PiS jest akceptowany. I powiedzą nam, czy Podkarpacie jest dalej polską Bawarią - powiedział Karoń.

"Polacy nie są tak zamożni, jakby się wszystkim wydawało"

Polacy nie są tak zamożni, jakby się wszystkim wydawało z punktu widzenia Warszawy - powiedział Tomasz Karoń.

Okazuje się, że klasa średnia w Polsce wcale nie jest taka liczna. De facto dyskusja o Polskim Ładzie przybliżyła nas do zrozumienia, że m.in. nie wszyscy pracujemy zdalnie, że jest jakaś klasa robotnicza, że 40 proc. miejsc pracy to jest przemysł - stwierdził strateg polityczny.

