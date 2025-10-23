Polska obroniła na szczycie zapisy, mogące być furtką dla opóźnienia ETS2, czyli kontrowersyjnego podatku klimatycznego, który Bruksela chce nałożyć na budownictwo i transport od 2027 roku - dowiedziała się Katarzyna Szymańska-Borginon, korespondentka RMF FM.

Warszawa od dawna zabiega o opóźnienie o 3 lata wejścia w życie nowego systemu handlu emisjami CO2, ze względu na obawy, że wzrosną ceny ogrzewania mieszkań i ceny tankowania aut.

Dyplomaci twierdzą, że w dyskusji unijnych liderów na temat klimatu nastąpiła pewna zmiana. Teraz było dużo głosów, że trzeba obniżać ceny energii i nie tworzyć nowej legislacji, która może prowadzić do wzrostu cen.

Jak relacjonował unijny dyplomata, grupa krajów - w tym między innymi Słowacja, Węgry, Cypr i Bułgaria - opowiedziały się za wynegocjowanym przez Polskę na szczeblu ambasadorów zapisem, który mówi o rewizji ram wdrożenia ETS2 "we wszystkich aspektach". Polska uważa, że zapis ten oznacza to de facto przełożenie wejścia w życie kontrowersyjnych przepisów, które mogłyby uderzyć w gospodarstwa domowe.

Zapis jest jednak dosyć ogólny i nie ma we wnioskach końcowych ze szczytu konkretnej zapowiedzi odłożenia w czasie ETS2.

Wcześniej istniały obawy, że zapis może się nie utrzymać. Jeden z dyplomatów mówił nawet, że premier Tusk byłby gotowy zablokować unijny szczyt, by ocalić ten korzystny zapis .

Dla polskich władz odsunięcie wdrożenia poza 2027 rok jest także istotne ze względów politycznych. To rok wyborczy. Istnieją obawy, że ten nowy podatek stałby się paliwem wyborczym dla skrajnej prawicy.