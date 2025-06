11:36

Co expose myślą politycy opozycji? Jak można się domyślać, nie oceniają przemowy zbyt pochlebnie. Na korytarzach sejmowych posłów PiS pytał o słowa premiera dziennikarz RMF FM Jakub Rybski. Politycy największej partii opozycyjnej krytykują Donalda Tuska za to, że w swoim wystąpieniu skupił się na krytyce poprzedniej władzy.

Jest to koalicja stołków i koalicja strachu o rozliczenie ich działań, więc pewnie będą trzymać się razem - stwierdza Radosław Fogiel, przewidując wynik głosowania nad wotum zaufania dla rządu.





11:20

Powiedział pan kiedyś, że jak ktoś ma wizję, to powinien pójść do lekarza. A mi brakuje tej wielkiej wizji Polski, którą wszyscy mamy w sercu. Brakuje mi słów o realizacji umowy koalicyjnej w zakresie związków partnerskich - Anna Maria Żukowska (Lewica).

10:57

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oceniła, że wygłoszone przez premiera Donalda Tuska expose nie było chwaleniem się, tylko otwartym podsumowaniem tego, co zostało zrobione.

Jak oceniła, koalicja ma "apetyt i aspiracje na wiele rzeczy". Więcej obietnic było składanych przez członków koalicji, ale to nie jest tak, że rząd nic nie zrobił, bo skala zmian, które zostały dokonane jest naprawdę bardzo duża - stwierdziła. Według niej, to dobrze, że premier przypomniał o działaniach rządu.



10:55

Głosowanie nad wyrażeniem wotum zaufania planowane jest około godz. 14., ale jest mało prawdopodobne, że wszyscy posłowie zdołają do tego czasu zadać swoje pytania, albo wygłosić swoje małe orędzia.

10:35

Niech Pan przestanie gadać głupoty i poda się do dymisji - to Przemysław Czarnek z PiS.

10:30

Czy Pan jest poważny panie premierze? Czy profesjonalizacja zarządzania spółek Skarbu Państwa polega na zatrudnianiu rodzin polityków PSL? - pyta Adrian Zandberg, który ostro zaatakował premiera, zarzucają mu nieudolne rządzenie krajem i wyliczając błędy.

10:27

Hołownia: Jeszcze 264 pytania przed nami...

10:24

Do zadawania pytań zapisało się rekordowe 267 posłów. Ten segment dzisiejszych obrad trochę więc potrwa...

10:20

Marszałek Szymon Hołownia bezwzględnie pilnuje czasu i wyłącza posłom mikrofony po minucie na zadawanie pytań.

10:15

Rozpoczynamy serię pytań do premiera.

10:05

Nie chcę innej koalicji. Jestem dumny z tego, że pracują w niej ludzie o różnych poglądach - mówił premier. Życzę wam wytrwałości. Ja jestem gotów prowadzić dalej rząd. Niniejszym zwracam się do Sejmu o udzielenie wotum zaufania.

09:58

Kaczyński chce rządu technicznego. Proponuję techniczną opozycję. Może się uda coś wspólnie przegłosować - mówił premier. 2,5 roku, które nam zostało, czas względnego spokoju, bez wyborczej łomotaniny, to dużo - ogłasza Tusk, apelując do rządu i swoich sojuszników o koncentrację na pracy.

Oczekiwałbym od opozycji przyjęcia tej filozofii, by poświęcić ten czas na zrobienie czegoś dobrego dla ojczyzny - dodał.

09:55

Są formułowane zarzuty wobec premiera Mateusza Morawieckiego. Są formułowane zarzuty dla siedmiu członków tamtej rady ministrów. Te rozliczenia to sprawa bezprecedensowa w Polsce i Europie - mówił Tusk, komentując pogłoski o dymisji ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.

09:46

Tusk: Zdaję sobie sprawę, ze wiele rzeczy, o których marzyliśmy nie udało się zrealizować. Rozliczenia nigdy nie były przeze mnie jako rewanż, jako zemsta, tylko jako narzędzie do rozliczenia nadużyć. Żadne nadużycie, żadna kradzież, żaden fałsz nie zostaną zamiecione pod dywan. Na sali jeszcze pojawią się ci, którzy staną przed wymiarem sprawiedliwości - premier wskazał ławy, w których zasiadają posłowie PiS.

Było hasło "wszystkich nas nie zamkniecie". Pewnie nie, ale prace trwają - zażartował Tusk.

09:44

Uzyskałem potwierdzenie, że prace ekshumacyjne na Wołyniu będą kontynuowane. To dzięki twardej postawie rządu i konstruktywnym rozmowom ze stroną ukraińską - tłumaczył Donald Tusk.

09:41

PiS ma na sztandarach pro rolnicze hasła. I co zrobił? Bez żadnej kontroli otworzył Ukrainie polską granicę. Ja wiem, że Ukraina walczy teraz także o naszą wolność, a wrogiem jest Rosja, ale zapowiedziałem już Wołodymyrowi Zełenskiemu, że nie ma powrotu do tego bałaganu, który był wynikiem m.in. działań Morawieckiego - grzmi premier.

09:38

Pamiętacie, ile PiS mówił o rozwoju? Ile mówili o CPK? Potem podpisali takie umowy, że nawet Amerykanie stukali się palcem w czoło. My doprowadziliśmy do tego, że CPK będą budować polskie firmy - mówił Tusk.

09:33

Tusk: Polska wróciła na szczyt europejskiej i światowej polityki. Chodzi o nasze bezpieczeństwo.

Polityka PiS polegała na dużej ilości krzyku. PiS nie wziął 240 mld z KPO, ale składkę unijną zapłacił. Niemcom i Francuzom zapłacił. To nie jest frajerstwo, to już podchodzi pod trybunał - mówił premier.

09:29

Tusk: W działaniach PiS więcej było picu i propagandy niż realnych działań.

09:25

Premier pokazał gruby plik dokumentów i stwierdził, że to skrót projektów, które udało się zrealizować obecnemu rządowi. Później przeszedł do omawiania kwestii bezpieczeństwa.

09:18

Porażka Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich "w niczym nie zmieniają sytuacji w naszym kraju". Zobaczcie tę stronę sali, to ich stosunek do ojczyzny - mówił Donald Tusk wskazując na puste ławy sejmowe, które opuścili parlamentarzyści PiS. To naprzeciwko takich ludzi codziennie stajemy. Chcecie takim ludziom oddać ojczyznę? - pytał szef rządu.

Niezależnie od emocji i złych informacji ws przebiegu wyborów, możliwych nadużyć w czasie głosowania i liczenia głosów, na pewno uszanujemy wynik wyborów - powiedział szef rządu.

09:11

Tusk: Zwracam się o wotum zaufania z pełnym przekonaniem, że mamy mandat do rządzenia. 11 milionów wyborców zawierzyło obecnej koalicji w wyborach parlamentarnych. Szczerze powiedziawszy, w przegranych wyborach prezydenckich ten mandat został odnowiony. Nic nie zwalnia nas od odpowiedzialności. Te ponad 10 mln wyborców kilka dni temu powiedziało, "macie robić to co do tej pory". Znam gorycz porażki, ale nie znam takiego słowa jak "kapitulacja". Nie ma mowy o tym.

09:10

Nie będę zabierał czasu. To nie jest dzień na kwieciste przemówienia, to moment na jasne decyzje - zaczął premier. Połowa posłów w Sejmie opuściła salę.

09:09

Na mównicę wyszedł premier Donald Tusk.

09:04

Sejm w środę po godz. 9 wznowił obrady, zajmie się wnioskiem premiera Donalda Tuska o wyrażanie wotum zaufania dla rządu; głosowanie zaplanowano o godz. 14.

09:00

Wicepremier i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że nie ma obaw o stabilność i bezpieczeństwo głosowania nad wotum zaufania dla rządu.

Jestem spokojny - powiedział szef MON.

08:59

Za chwilę expose premiera. Głos wcześniej zabrali jego koalicjanci.

Głosowanie swojego klubu za wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska zapowiedział marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Jasno mówimy, co dalej - dopóty będziemy w tym rządzie, dopóki będziemy widzieli szansę na realizację naszych postulatów - mówił marszałek Sejmu.

Jeżeli nic nie zmienimy i będziemy twierdzić, że nic się nie stało, to w Polsce rzeczywiście nic się nie stanie i nic się nie zmieni - dodawał.

08:40

O tym, że pozycja premiera nie jest wybitnie mocna, świadczą słowa jednego z czołowych polityków PSL.

Marszałek senior wskazał, że gdyby to od niego zależało, zmieniłby premiera. Gdyby to ode mnie zależało to oczywiście bym to uczynił. Jako polityk mam prawo do takiej oceny (...) - mówił Marek Sawicki w Radiu RMF24.

Za co Sawicki krytykuje gabinet premiera? Całą rozmowę znajdziecie TUTAJ<<<<< .

08:25

To jest przede wszystkim decyzja parlamentu i na tę decyzję spokojnie poczekajmy. To parlamentarzyści to ocenią. To kwestia również i relacji politycznych pomiędzy ugrupowaniami i wewnątrz ugrupowań, więc trudno jest mi na te tematy się wypowiadać jednoznacznie, jakie tam te relacje panują, zwłaszcza w okresie po wyborach prezydenckich - ocenia prezydent Andrzej Duda.

Jak zawsze pewnie jest to gorący okres w ugrupowaniach politycznych. Jaki będzie wynik głosowania, trudno jest mi odpowiedzieć - dodaje.

08:22

Krytycy rządu przypominają słynne "100 konkretów". Z programu zrealizowano zaledwie 32 projektów. Wciąż czekamy m.in. na podniesienie kwoty wolnej od podatku, projekty związane z mieszkalnictwem, czy liberalizację prawa aborcyjnego. Nadal nie ma ustawy o związkach partnerskich, a także o obniżeniu podatków dla zarabiających najmniej.

08:19

Premier Donald Tusk zapowiedział złożenie wniosku o wotum zaufania w telewizyjnym orędziu dzień po II turze wyborów prezydenckich, które wygrał kandydat PiS Karol Nawrocki. To nie pierwszy raz, gdy Tusk sięga po ten instrument - podobne wnioski składał już w latach 2012 i 2014.

Zgodnie z przepisami, premier może w dowolnym momencie zwrócić się do Sejmu o wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania. Do jego udzielenia potrzebna jest zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Brak poparcia oznacza konieczność złożenia dymisji przez premiera.

W Sejmie zasiada 460 posłów, a do ważności głosowania wymagana jest obecność co najmniej 230 z nich. Przeciwko wotum zaufania opowiedzą się kluby PiS (189 posłów), Konfederacji (16 posłów) oraz koło Razem (5 posłów). Jesteśmy partią opozycyjną, więc oczywiście wotum nie poprzemy - zapowiedział lider Razem Adrian Zandberg.

Koalicja rządowa dysponuje jednak 242 głosami: KO - 157, Polska 2050-TD i PSL-TD - po 32, Lewica - 21. Przewaga ta sprawia, że większość parlamentarzystów traktuje głosowanie jako formalność. Niemniej, nie brakuje głosów krytycznych wobec premiera, nawet wśród koalicjantów.

08:05

Zgodnie z harmonogramem, debata nad wnioskiem o wotum zaufania potrwa pięć godzin - od godziny 9:00 do 14:00. Wynik głosowania przesądzi o dalszych losach rządu Donalda Tuska i kierunku, w jakim podąży koalicja rządowa w najbliższych miesiącach.

08:04

Według szefa KPRM Jana Grabca, środowe expose Donalda Tuska ma koncentrować się na planach rządu na najbliższe 2,5 roku. Treść przemówienia była konsultowana z liderami koalicyjnych ugrupowań podczas poniedziałkowego spotkania.

Politycy KO nie spodziewają się, by w expose padły konkretne zapowiedzi dotyczące rekonstrukcji rządu czy wyboru nowego rzecznika. Jednak po uzyskaniu wotum zaufania rozmowy na ten temat mają ruszyć na poważnie. Wśród potencjalnych kandydatów na rzecznika rządu pojawiło się nazwisko posła KO Macieja Wróbla.