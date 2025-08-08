​Projekt nowelizacji rozporządzenia MSWiA dotyczący wykroczeń rozszerza uprawnienia funkcjonariuszy straży granicznej. Formacja będzie mogła nałożyć mandat za fotografowanie bez zezwolenia insfrastruktury SG, w tym także przejść granicznych. Naruszenie przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców także będzie skutkowało mandatem - nawet do 10 tysięcy złotych.

Funckjonariusze straży granicznej (zdjęcie poglądowe) / Artur Reszko / PAP

Mowa o projekcie nowelizacji rozporządzenia ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji dotyczącego wykroczeń, za które funkcjonariusze straży granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Projekt przygotowano w związku z wejściem w życie rozporządzenia ministerstwa obrony narodowej w sprawie zakazu fotografowania infrastruktury krytycznej bez zezwolenia.

Nowe uprawnienia straży granicznej. Lepiej tam nie robić selfie

Sankcje za naruszenie zakazu fotografowania obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa zawarto w ustawie o obronie ojczyzny.

Zgodnie z tą regulacją osoba, która bez zezwolenia fotografuje, filmuje lub w inny sposób utrwala wyszczególnione w tej regulacji obiekty lub osoby się w nich znajdujące, podlega karze aresztu albo grzywny. Obiekty te muszą być jednak oznaczone znakiem zakazu fotografowania.

Obecnie taki zapis nie mieści się w katalogu wykroczeń - wskazanych w rozporządzeniu MSWiA o wykroczeniach - za które funkcjonariusze SG są uprawnieni do nakładania mandatów. Zgodnie z projektowaną nowelizacją, dodane zostanie nowe wykroczenie dotyczące infrastruktury straży granicznej, przejść granicznych lub innych obiektów infrastruktury, o której mowa w ustawie o SG, a więc miejsc, gdzie funkcjonariusze formacji wykonują swoje zadania ustawowe.

Uzasadnienie

W opublikowanym uzasadnieniu projektu rozporządzenia czytamy, że "wprowadzenie powyższych regulacji umożliwi funkcjonariuszom straży granicznej sprawne i efektywne reagowanie na ujawnione wykroczenie i podejmowanie skutecznych działań, bez konieczności angażowania innych uprawnionych służb".

Projekt MSWiA uwzględnia także przepisy wprowadzone ustawą o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium RP. Chodzi o kary za naruszenia przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Straż Graniczna będzie mogła za to nakładać grzywnę w postępowaniu mandatowym w wysokości do 10 tysięcy złotych.

Rozporządzenie ma wejść w życie, dzień po jego ogłoszeniu.